Россия обвиняет Украину в «откровенной лжи» о дискриминации в Крыму, MH17

ГААГА (Рейтер) — Россия в четверг отвергла обвинения Украины в том, что она поддерживала пророссийских сепаратистов на востоке Украины в 2014 году и дискриминировала этнических татар и украинцев в Крыму, обвинив Киев вместо «откровенной лжи» в Верховном суде ООН.

Украина обратилась в Международный суд в Гааге с требованием, чтобы Россия прекратила предполагаемую дискриминацию этнических татар в Крыму, который Россия оккупировала с 2014 года.

«Украина постоянно движется к откровенной лжи и ложным обвинениям в адрес Российской Федерации», — заявил во второй день слушаний в Международном суде посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

«Ничто не может быть удалено больше, чем правда», — сказал он.

По тому же делу коллегия из 16 судей в Международном Суде на этой неделе начала слушание заявления Украины о том, что Москва нарушила договор ООН о борьбе с терроризмом, оснастив и финансируя пророссийские силы, включая ополченцев, сбивших рейс MH17 Malaysia Airlines. , в результате чего погибли 298 человек. пассажиров и экипажа в 2014 году.

В ноябре прошлого года голландский суд заочно осудил двух россиян и украинского сепаратиста за их роль и приговорил их к пожизненному заключению. Выяснилось, что Россия имела «полный контроль» над сепаратистскими силами.

Россия отвергла то, что она назвала «скандальным» решением голландского суда.

Слушания по делу в МС, которые начались в 2017 году, стали первой встречей адвокатов Украины и России в МС с тех пор, как 24 февраля 2022 года Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

Россия отрицает систематические нарушения прав человека на оккупированных ею украинских территориях.

(Отчетность Стефани Ван ден Берг; редактирование Уильяма Маклина)