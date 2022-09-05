Россия «обеспокоена» отсутствием виз США для участия в встрече лидеров ООН

Автор Эдит М. Ледерер | Служба новостей

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ — Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций заявил, что «вызывает тревогу» тот факт, что менее чем за три недели до ежегодной встречи мировых лидеров на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций ни один член российской передовой группы из 56 человек и делегации во главе с министром иностранных дел Сергей Лавров получил визу в США.

«Это еще более тревожно, так как в последние несколько месяцев власти США последовательно отказывают во въездных визах ряду российских делегатов, уполномоченных на участие в официальных мероприятиях», — заявил Василий Небензя в письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, полученном Ассошиэйтед Пресс в пятницу вечером. в ООН».

Посол России подчеркнул, что Соединенные Штаты как страна пребывания Организации Объединенных Наций по закону обязаны выдавать визы, добавив, что в посольство США в Москве была подана просьба об участии в встречах высокого уровня ООН, которые начнутся 19 сентября.

Небензя попросил Гутерриша «еще раз подчеркнуть властям США необходимость срочно выдать необходимые визы всем российским делегатам и сопровождающим лицам», включая журналистов, освещающих визит Лаврова.

И без того плохие отношения между Соединенными Штатами и Россией значительно ухудшились после российского вторжения в Украину 24 февраля. Администрация Байдена рассматривает войну России и президента России Владимира Путина на Украине как самую острую и непосредственную угрозу международной стабильности и возглавляет международную коалицию в поддержку Украины.

Представитель миссии США при ООН заявил, что США серьезно относятся к своим обязательствам перед принимающей страной и оформляют «сотни виз каждый год для делегатов Российской Федерации на мероприятиях ООН».

«Чтобы обеспечить своевременную обработку, мы неоднократно напоминаем российскому представительству при ООН, как и всем другим миссиям ООН, что Соединенным Штатам необходимо как можно скорее получить запросы», — сказал представитель, имя которого не было уполномочено.

Представитель США сказал: «Это особенно важно в связи с неоправданными действиями России против нашего посольства в России, включая принудительное увольнение местного и национального персонала из других стран, что серьезно ограничило наш персонал и, следовательно, нашу способность обрабатывать визы».

В своем письме Небензя сообщил, что среди недавних примеров отказа США в выдаче визы были участие министра внутренних дел Владимира Колокольцева в только что завершившемся саммите начальников полиции ООН и стремление российских представителей принять участие во встрече, которая началась 29 августа. И продолжается до 9 сентября по разработке «Международной конвенции о борьбе с использованием информационных и коммуникационных технологий в преступных целях».

Российский посол процитировал соглашение 1947 года между Организацией Объединенных Наций и Соединенными Штатами о том, что «визы должны выдаваться бесплатно и как можно быстрее» и что это «применяется независимо от отношений, существующих между правительствами упомянутых лиц… и правительство Соединенных Штатов».

Пресс-секретарь ООН Флоренсия Сото Нино Мартинес заявила, что ООН поддерживает тесные контакты с США по вопросам, вытекающим из Соглашения о штаб-квартире ООН, включая визы, и «мы занимаемся этим в данном случае», поднятым Россией.