МОСКВА (Рейтер) — Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил РИА Новости в среду, что Россия обеспокоена скоплением нефтяных танкеров в проливе Босфор и обсуждает этот вопрос со страховыми и транспортными компаниями.

Источники в отрасли сообщили во вторник, что по меньшей мере 20 нефтяных танкеров, стоящих в очереди у берегов Турции, сталкиваются с дальнейшими задержками при переходе из российских портов Черного моря в Средиземное море, поскольку операторы стремятся соблюдать новые добавленные турецкие правила страхования до того, как будет установлен предел цен на российскую нефть. диапазон семь.

Турецкие морские власти опубликовали уведомление, с которым Reuters ознакомилось в прошлом месяце, с просьбой предоставить дополнительные гарантии страховым компаниям, осуществляющим транзит через пролив Босфор, с начала этого месяца.

«Мы в курсе этой ситуации. Конечно, нас это касается с точки зрения интересов наших операторов. Этот вопрос обсуждается с транспортными и страховыми компаниями. Ведь страховые компании, а не государство», — сказал Грошко. цитируется как говорится.

«Если проблема не будет решена, конечно, будет вмешательство на политическом уровне».

Представитель группы заявил во вторник, что сбои в движении нефтяных танкеров из российских портов Черного моря в Средиземное море являются результатом нового турецкого правила страхования, а не потолка цен на российскую нефть, согласованного альянсом G7 и Австралией.

Репортаж Владимира Солдаткина. Под редакцией Тоби Чопры

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