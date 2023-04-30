Россия обещает жесткий ответ после «захвата» поляками дипломатической школы

МОСКВА, 29 апр (Рейтер) — Россия в субботу пообещала жесткий ответ на незаконный захват Польшей ее дипломатической школы в Варшаве.

Польский государственный новостной канал TVP Info ранее сообщал, что полиция прибыла к школе при посольстве России на улице Келецкой в ​​Варшаве в субботу утром.

Отвечая на вопрос об инциденте, представитель МИД Польши сообщил агентству Рейтер, что здание, в котором расположена дипломатическая школа, принадлежит польскому государству.

В заявлении МИД России говорится, что польские власти взорвали территорию дипломатической школы.

«Рассматриваем этот очередной враждебный акт со стороны польских властей как грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и посягательство на российскую дипломатическую собственность в Польше», — говорится в сообщении.

«Такой подлый шаг Варшавы вне рамок цивилизованных межгосударственных отношений не останется без жесткой реакции и последствий для польских властей и польских интересов в России», — говорится в сообщении.

Следственный комитет России заявил поздно вечером в субботу, что выпустит «юридическую оценку» «ареста» приложения для обмена сообщениями Telegram, но не предоставил дополнительных подробностей.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил агентству Рейтер, что Россия имеет право на протест, но Польша действует в рамках закона.

«Наше мнение, подтвержденное судами, заключается в том, что это имущество принадлежит польскому государству и было незаконно захвачено Россией», — сказал он.

Посол Москвы в Польше Сергей Андреев заявил российским государственным информационным агентствам, что здание, в котором находится дипломатическая школа, является дипломатическим зданием и что польские власти не имеют права его захватывать.

И без того натянутые отношения между двумя странами усугубились войной на Украине, где Варшава позиционирует себя как один из самых верных союзников Киева, играя ведущую роль в убеждении союзников поставлять тяжелое вооружение.

Ранее на этой неделе российский посол Андрев заявил, что польская прокуратура изъяла значительную сумму денег с замороженных банковских счетов посольства и торгового представительства России.

В марте 2022 года Польша заявила, что вышлет 45 российских дипломатов, подозреваемых в работе на московские спецслужбы.

Сообщение Reuters Дополнительное сообщение Алана Чарлиша в Варшаве Под редакцией Эндрю Осборна

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