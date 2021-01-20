Россия обещает прекратить «Северный поток-2», несмотря на санкции США Новости | Д.В.

Правительство России пообещало завершить спорную соединение трубопровода Северный поток 2 Baltic, несмотря на новые санкции США, пресс-секретарь правительства Дмитрий Песков сказал во вторник.

Россия отвергла решение США ввести санкции в отношении проекта. «Эта международная программа продолжает сталкиваться с жестоким, незаконным давлением со стороны Соединенных Штатов». Песков Сказал.

Но официальный представитель Кремля в России сказал: Было Все еще Планирование “приступить к работе Завершение этого Проект.”

Правительство США давно выступило против этого плана. Он утверждает, что соединение трубопровода увеличит энергетическую зависимость Европы от России.

В частности, Германия получает выгоду от «Северного потока-2», потому что почти полное соединение трубопровода должно удвоить объем российского природного газа, транспортируемого в Германию через Балтийское море, что могло бы обеспечить страну доступной энергией, поскольку она стремится к выбросу угля. И ядерная энергетика.

В понедельник Соединенные Штаты заявили Германии, что введут санкции в отношении российского газопровода “Фортуна” в связи с участием России в строительстве возглавляемого Россией газопровода “Северный поток-2”.

Представитель министерства экономики Германии заявил, что Берлин с сожалением следит за этим заявлением.

Согласно уточняющим данным судового наблюдения, Fortuna в настоящее время стоит на якоре в Балтийском море недалеко от Ростока на севере Германии.

Выход немецкой компании: отчеты

Но, несмотря на заявления Кремля, российские Производитель газа Cosprom согласовал проспект еврооблигаций Могут возникнуть санкции Как сообщает во вторник агентство Reuters, строительство трубопровода может быть приостановлено или прекращено.

«Подобные проекты могут по-прежнему сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической обстановки в различных регионах», – говорится в сообщении агентства.

«В исключительных случаях из-за политического давления план таких изменений может быть приостановлен. Или снято с производства,“ Госпром согласился.

Построено в German News Daily Объявлено вторник Эта немецкая компания Bilfinger Engineering На фоне угроз санкций он первым покинул «Северный поток-2».





По словам Бильдта, у компании есть как минимум два контракта с трубопроводом, которые будут немедленно отозваны.

Это может вызвать проблемы для Cosprom. ЭтоЖесткий Северный поток2 Должно быть приостановлено или Отменено, Это Могут возникнуть финансовые претензии со стороны подрядчиков.

«Компенсация, включая ущерб, должна быть выплачена, Вносите штрафы, сборы за отмену и другие платежи. Мы можем быть Существенный недостаток следует зафиксировать в правилах. В связи с нашими инвестициями », – сказал Госбром.Об этом сообщает Reuters.

jcg / rc (АFB, Рейтер)