Государственный флаг России развевается над штаб-квартирой Центрального банка в Москве, Россия, 29 марта 2021 года. Вывеска с надписью: «Банк России». Фото: Максим Шеметов/Reuters

ЛОНДОН (Рейтер) — Центральный банк России пообещал в пятницу продолжить увеличивать число стран, принимающих банковские карты «Мир», после новых санкций США против физических и юридических лиц, обвиняемых в помощи Москве в уклонении от финансовых санкций.

Соединенные Штаты в четверг ввели санкции в отношении исполнительного директора карточной платежной системы Национального банка России (НСПК), которая управляет системой «Мир», заявив, что он стремится возложить на российское правительство ответственность за вторжение 24 февраля и продолжающуюся войну против Украины. Читать далее

«Россия изо всех сил пыталась найти новые способы обработки платежей и проведения транзакций», — заявило министерство финансов США. «Российские финансовые технократы прямо и косвенно поддерживали необоснованную войну Кремля» против Украины.

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Значение карт «Мир» для россиян значительно возросло в этом году после того, как американские платежные компании Visa Inc (VN) и Mastercard Inc (MA.N) приостановили операции в России, а их карты, выпущенные в России, перестали работать за рубежом.

Куба, Южная Корея, Турция, Вьетнам и несколько бывших советских республик принимают мир, что в переводе с русского означает «мир» и «мир», в то время как другие страны, такие как Иран, намерены вскоре последовать их примеру.

Сами НСПК и «Мир» не попали под санкции, и американские аналитики заявили, что действия США были направлены на то, чтобы предотвратить их использование для уклонения от санкций США, а не на то, чтобы российские туристы не могли оплачивать свои счета за проживание в отелях за границей.

В ЦБ заявили, что карты «Мир» и другие услуги НСПК продолжат работу в России в обычном режиме.

«Иностранные партнеры сами принимают решения об открытии своей инфраструктуры для приема карт «Мир», — сказали в ЦБ. При этом мы намерены продолжить диалог о расширении географии приема карты «Мир».

Министерство финансов США заявило, что внесло в черный список 22 человека, в том числе четырех финансовых руководителей, чьи действия могут поддержать военные действия России, помогая ей уклоняться от финансовых санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину.

Среди четверых был Владимир Комлев, глава НСПК.

«Россия создала свою государственную карточную платежную систему в 2014 году из-за страха перед санкциями США и Европы», — говорится в сообщении Минфина. «Благодаря своей роли Комлев продвигал сеть «Мир» в других странах, что в конечном итоге может помочь России обойти международные санкции».

«Неамериканские финансовые организации, заключающие новые или расширенные соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США за счет расширенного использования национальной платежной системы «МИР» за пределами территории РФ», — говорится в сообщении Минфина.

По мнению аналитиков, это указывает на то, что существующие ограниченные соглашения с НСПК, такие как те, которые позволяют российским туристам оплачивать свои гостиничные счета за границей, вряд ли нарушат санкции США.

«У них должно быть какое-то свидетельство, будь то дипломатическое или разведывательное, о том, что Россия стремится связать свою внутреннюю платежную систему с международной с целью уклонения от санкций», — сказал Брайан О’Тул, бывший сотрудник министерства финансов и стипендий в Вашингтоне. Атлантический совет.

«Я не думаю, что администрация так сильно заботится о российских туристах, которые посещают Турцию и оплачивают счета в отелях», — добавил он.

В НСПК не сразу ответили на запрос о комментарии.

Москва заявляет, что то, что она называет «специальной военной операцией» на Украине, было необходимо для предотвращения использования ее соседа в качестве платформы для западной агрессии и для защиты русскоязычного населения. Киев и его западные союзники отвергают эти аргументы как необоснованные оправдания для агрессивной войны в имперском стиле.

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Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Кевина Леви и Синтии Остерман

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