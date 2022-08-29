Россия обманула нас и себя

История России не раз показывала, что эта великая страна не считается с потерями народа, а война с Украиной подтверждает старую поговорку в России: «Благо отдельного человека не может противопоставляться благу простого народа». .»

«Одна смерть — трагедия, миллион — статистика». — Иосиф Сталин.

Эти слова, сказанные Сталиным, для меня ясно показывают, что было в прошлом и есть в душе России.

Почему я пишу об этом?

В феврале 2014 года, когда я вместе с коллегами из моего подразделения ГРОМ комментировал события на украинском Донбассе и в Крыму, мы с интересом наблюдали и комментировали появление так называемых «зеленых человечков». Возможно, их внешний вид ничего не значит для обычного человека, но очень много значит для бойцов спецназа. Внешний вид «нормального» рядового может многое рассказать о статусе любой армии, но он сильно отличается от экипировки бойца спецназа по всему миру. Здесь, в Центральной и Восточной Европе, во времена бывшего Восточного блока Варшавского договора никогда не упускали из виду рядового солдата. Базовая комплектация автомата АК 47: Калашников, сумка с четырьмя магазинами, жестяная каска, противогаз, лопата (пехотная лопата), контейнер с одеялом, дождевик и нижнее белье. ДДаже в нынешние годы оптических жилетов, дополнительных подсумков, бронежилетов и других средств защиты нет.

Появление с российской стороны «зеленых человечков» выглядело как хорошо вооруженные и хорошо вооруженные солдаты, одетые в зеленую форму без каких-либо знаков различия, действующие вдумчиво, без какой-либо растерянности в поведении, эффективно выбирающие новые цели на Украине. , что дало нам профессиональный образ русской армии и русского солдата. Вы должны бояться такого врага. Все указывало на то, что русская армия переживала психологическую, техническую и тактическую перестройку. Технологии, как стали уделять внимание личному снаряжению солдата, использовали наколенники и налокотники, баллистические очки для защиты зрения, практически все имели тактический бронежилет с баллистикой и кевларовые каски.

Психологически их внешний вид и вышеупомянутая экипировка указывают на то, что они начали заботиться о каждом солдате индивидуально, а не относиться к ним как к вооруженной толпе, и это важно, когда вы хотите иметь преданных и храбрых солдат.

И тактическое изменение, они действовали осторожно, с планом, чтобы оккупировать большую часть Украины почти без единого выстрела. Сегодня мы знаем, что эти «зеленые человечки» были бывшими военнослужащими спецназа, ВДВ и ВМФ РФ, но это не меняет того факта, что выглядели они профессионально и действовали эффективно.

Сегодня, спустя восемь лет после тех событий, мы боимся России как страны с современной армией, хорошо вооруженными солдатами и генералами, планирующими побеждать, а не просто убивать тысячами. Вот почему я назвал свою сегодняшнюю статью «Россия обманула нас и себя», потому что то, что происходит на украинско-российском фронте, показало, что у России глиняные ноги, устаревшее оборудование и плохой моральный дух с первого дня. своих солдат, а также с командирами, обманывающими своих старших командиров относительно истинного статуса своих людей и успехов в боевых действиях.

Фотографии русских солдат с оружием начала ХХ века, использовавшихся во время Великой Отечественной войны, свидетельствуют о большом количестве тактических ошибок, малом понимании противника и общей неразберихе в их работе и деятельности. Русская армия и Зеленые люди, по крайней мере, небольшой процент армии, были уничтожены в первые дни войны, когда столкнулись с решительным сопротивлением. Да, Россия по-прежнему опасна, она может покончить с миром, обладая арсеналом ядерного оружия, но взгляд на российские ракеты, многие из которых не запускаются или попадают в собственную стартовую площадку, доказывает, что у России огромный арсенал. Невероятное оборудование. Хуже, чем выстрелить в кого-то ядерной ракетой, может быть только то, что она вернется и поразит вас.

Глядя на растерянные движения русских генералов, я не знаю, как еще это назвать, кроме расточительности, которая стоила жизни многим их же солдатам. Для меня и других, воевавших в Ираке и Афганистане, российская военная доктрина не имеет ничего общего с современным подходом к технике и людям.

По данным украинской стороны, с 24 февраля потери российских войск отсутствуют.

1805 танков,

4055 единиц бронетехники,

958 артиллерийских соединений,

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260 ракетных установок,

132 ЗРК,

223 рейса,

191 вертолет,

182 крылатые ракеты,

750 дронов,

15 кораблей, включая Москву.

Еще от 60 000 до 80 000 человек были убиты, ранены, пропали без вести или попали в плен.

Когда я пишу, я думаю о том, что Россия обманывает нас, притворяясь мировой державой. Конечно, с Россией по-прежнему приходится считаться, но она больше похожа на непредсказуемую, чем на настоящую обычную военную силу. Он уменьшается день ото дня и замедляется современным оборудованием, которое поставляем мы и другие западные страны. Украина, которая в первые дни имела лишь тысячную долю современной техники, поставленной с Запада, смогла эффективно противостоять этой великой стране. Все данные и сравнения по экономике, ресурсам и вооружению говорят о том, что Украина сегодня не должна быть на карте мира, а с Россией воюет как союзная армия. Я пишу о снаряжении, но не снаряжение выигрывает войны, а человек, который побеждает или умирает на каждом поле боя, и солдат на войне, за которым наблюдают, обучают и которым командуют офицеры в мирное время. Не выбрасывайте их жизни, сражайтесь лучше других типов. Западному солдату говорят, за что он воюет, он просто не идет туда, куда ему приказывают. Его вера является причиной войны, что делает его лучшим солдатом по сравнению с тем, кто брошен в бой, совершенно не подозревая о своих мотивах, как военных, так и политических.

В конце концов, я думаю, это объясняет, почему украинский солдат до сих пор бьет русского солдата. Сегодня мы можем найти много отчетов о том, как русские оказались на войне. Более 100 000 случайно выбранных мужчин из оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей были призваны в военную форму и отправлены на трехдневную военную подготовку. В эту смесь подразделений и организаций входили совершенно случайные люди, такие как музыканты Донецкой филармонии, которые были прикреплены за несколько часов до начала российского вторжения. У них не было настоящей подготовки, они не знали друг друга, и им не хватало сплоченности подразделения, необходимого для боевого подразделения.

О том, насколько Россия доверяет своим гражданам в борьбе за правое дело, говорит то, что, как говорят сами российские призывники, «руководство правительства обмануло нас, нам сказали, что будет несколько дней обучения, а на самом деле, нас отправили в зону боевых действий без всякой подготовки.

Можно задаться вопросом, какое цивилизованное государство, какое правительство было бы у власти в Украине с потерями, сравнимыми с теми, что понесла Россия, какое общество смирилось бы со смертью стольких так называемых «братьев и сестер» в Украине. Когда тысяча теряет собственных сыновей, отцов и мужей в большом количестве, не исследуя оправдание своей причины?

Хотя Россия, безусловно, обманула Запад относительно возможностей своих вооруженных сил, она также обманула себя относительно того, что может сделать русский солдат.