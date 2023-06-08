Россия обстреляла затопленный украинский город после обрушения дамбы после визита Зеленского

Херсон, Украина (AP) — В четверг российские войска обстреляли город на юге Украины. Украинские власти приостановили некоторые спасательные работы после катастрофического обрушения и затопления плотины через несколько часов после того, как президент Владимир Зеленский посетил этот район для оценки ущерба.

Через два дня после обрушения плотины Каговка новые боевые действия возобновились в связи с проблемами безопасности в регионе. Началась драка по эвакуации жителей десятков затопленных районов вдоль Днепра и оказанию помощи тем, кто еще там.

Официальные лица с обеих сторон заявили, что в результате наводнения погибли по меньшей мере 14 человек, тысячи остались без крова и десятки тысяч остались без чистой воды. Киев обвинил Москву во взрыве плотины и связанной с ней гидроэлектростанции, которые контролировались кремлевскими силами, а Россия заявила, что ее бомбила Украина.

Последовавшие за этим наводнения уничтожили посевы, сместили наземные мины, нанесли значительный ущерб окружающей среде и подготовили почву для длительного перебоя в электроснабжении. Эксклюзивные кадры с дрона На изображениях, сделанных Associated Press, видны сотни затопленных домов, теплиц и церкви, когда ветхая плотина рухнула в реку.

По данным Государственной гидроэнергетической компании Украины, выше по течению от плотины запасы воды, используемой для охлаждения крупнейшей в Европе атомной электростанции, приближаются к самому низкому уровню. Но в среду надзорный орган ООН по атомной энергии заявил, что ведутся работы по обеспечению достаточного количества воды на атомной электростанции в Сапоригии для охлаждения закрытых реакторов в случае резкого падения поставок.

В офисе Зеленского заявили, что силы Москвы продолжают обстреливать удерживаемые Украиной районы вблизи подконтрольной России атомной электростанции.

Половодье принесло новые страдания и смерть стране, понесшей бесчисленные потери после 15-месячной войны.

Владимир Леонтьев, назначенный Кремлем мэр Новой Хаковки, оккупированного Россией города рядом с плотиной, сообщил российскому государственному телевидению, что пятеро жителей погибли в результате наводнения. Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил, что один человек погиб в районе к северо-западу от Херсона.

Евгений Рыщук, мэр Олешек на юге, бежавший из города после того, как его захватили русские, сообщил Associated Press, что местные жители сообщили ему, что восемь человек погибли в результате наводнения, а тела плавают на поверхности. Его номера не могли быть немедленно проверены.

Жители Олешек обвинили российские власти в том, что они недостаточно помогают гражданам, и сформировали группу из более чем 8000 человек, которая делится информацией о застрявших и застрявших местных жителях.

В городе Херсоне, крупнейшем пострадавшем муниципалитете, российские обстрелы эхом отдавались далеко от площади, где бригады скорой помощи и волонтеры оказывали помощь. Пострадали девять человек, в том числе двое немецких спасателей, полицейский, врач и волонтер.

Спасатели приостановили попытки добраться до застрявших жителей и домашних животных в районе, который несколько часов назад посетил Зеленский, поскольку снаряды упали в паводковые воды, сообщили AP чиновники.

«Забастовки начались, когда жители эвакуировали свои затопленные дома», — заявили в МВД. «Россия бросила терпящих бедствие людей в оккупированной части Херсонской области. Это продолжает мешать Украине спасать самые дорогие человеческие жизни.

Зеленский посетил пункт раздачи помощи и медицинское учреждение в Херсоне, поручив чиновникам дать «обоснованную оценку» стихийного бедствия для компенсации жителям, говорится в сообщении его офиса.

Президент России Владимир Путин в настоящее время не планирует посещать оккупированные Москвой территории, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Владимир Зольдо, губернатор области, назначенный Москвой для наблюдения за оккупированной Россией территорией, обвинил украинские войска в обстреле точки эвакуации из оккупированного Россией города Голая Пристань. Сольдо сообщил в сообщении Telegram, что два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина, были убиты и еще двое получили ранения. Его учетная запись не может быть немедленно проверена.

Боевые действия усилились вдоль более чем 1000-километровой (620-мильной) линии фронта от Херсона на Черном море до границы Украины с Россией — что, по мнению некоторых экспертов и официальных лиц, может быть частью долгожданного украинского контрнаступления. . Киев заявил, что не будет объявлять о начале такой кампании.

Разрушение плотины побудило Организацию Объединенных Наций и местные власти заявить, что наиболее неотложными проблемами пострадавших районов являются доступ к пресной воде и избежание контакта с паводковыми водами, зараженными взрывчатыми веществами и промышленными химикатами.

По словам официальных лиц, эвакуировано более 6000 человек по обе стороны реки. Истинные масштабы стихийного бедствия в пострадавшем районе, где когда-то проживало более 60 000 человек, еще предстоит выяснить.

В районах, которые они контролируют, по словам назначенных Россией чиновников, почти два десятка человек были госпитализированы, 4280 эвакуированы и 14 000 зданий затоплены.

Российские официальные лица говорят, что разрушение плотины в конечном итоге перекроет подачу пресной воды на юг Украины и в контролируемый Россией Крым, чьи водохранилища заполнены на 80%, хотя на полуострове в настоящее время достаточно пресной воды.

Украинские власти перекрыли подачу воды в Крым после того, как Москва незаконно аннексировала полуостров в 2014 году, и Путин назвал необходимость их восстановления ключевой причиной своего решения вторгнуться в Украину.

Около 600 квадратных километров (231 квадратная миля) региона были затоплены, сказал губернатор области Александр Прохудин, две трети из них на восточном берегу Днепра, контролируемом Россией.

«Люди устали… (они) не хотят бежать в другие части Украины», — сказал Прокутин.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Твиттере, что разрушение плотины было «нападением» и «жестоким актом». Пэрис заявила, что это была срочная помощь, в том числе очистители воды, 500 000 таблеток для очистки воды и гигиенические наборы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, ключевой союзник Путина, заявил, что Киев взорвал дамбу, чтобы отвлечь внимание от того, что он назвал неудачной попыткой начать свое контрнаступление.

Украинские официальные лица в основном хранят молчание о недавних событиях на поле боя на фоне растущих сообщений об интенсификации боевых действий, которые могут стать продолжением долгожданного контрнаступления.

В подкасте в среду Майкл Гоффман из Центра военно-морского анализа, американского аналитического центра, заявил, что боевые действия приняли «более качественный оборот», поскольку украинские силы, по-видимому, проводят наступательные операции вблизи восточного города Велика-Новосилка и других точек. на юге. Донецкая область, а также Запорожская губерния на ее границе.

«Я не считаю эти атаки крупной наступательной попыткой, но они представляют собой то, что я считаю началом украинского наступления», — сказал он. «Теперь это не только формирование операций — это атаки нескольких взводов, которые разрушили позиции русских в Великой Новосилке и вокруг нее».

На востоке Донбасса бои продолжались до одного из эпицентров войны, Багмуда. 3-я отдельная десантно-штурмовая бригада Украины сообщила в сообщении Telegram, что наступает на окраину города.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что силы его страны оттеснили украинские войска, пытавшиеся прорвать линию обороны в Запорожской области, после двухчасового боя, в котором, по его словам, участвовали 1500 украинских солдат и 150 единиц бронетехники.

«Резервные силы противника, специально подготовленные для осуществления этого наступления, свою задачу не выполнили», — заявил Шойгу. Он не сразу представил доказательства своих утверждений.

Представитель ВСУ Валерий Шершень признал «повышенную активность» в Запорожской области, но сказал, что «не называет это чем-то серьезным».

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Китон сообщает из Киева. Предоставлено Ильей Новиковым в Киеве, Джоанной Козловской в ​​Лондоне, Элис Мортон в Салониках, Греция, Юрасом Карманау в Таллинне, Эстония, и Ханной Архировой в Варшаве, Польша.

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