Россия объявила известного рэпера и писателя «иностранными агентами» | Россия

Министерство юстиции России объявило одного из самых популярных рэперов страны «иностранным агентом» — юридическое обозначение, которое использовалось для преследования критиков Кремля и журналистов.

Оксимирон, настоящее имя которого Мирон Федоров, пополнил обновленный список иностранных клиентов вместе с четырьмя журналистами и известным писателем Дмитрием Глуховским.

Рэпер назвал нападение Кремля на Украину «катастрофой и преступлением». Он отменил запланированный тур по России в знак протеста против вторжения, затем покинул Россию и дал серию концертов в Турции, Великобритании и Германии под названием «Русские против войны».

В конце августа власти заявили, что расследуют его деятельность в соответствии с антиэкстремистскими законами страны. По российскому законодательству материалы, классифицированные как «экстремистские», фактически запрещены.

Термин «иностранный агент» обязывает перечисленных лиц соблюдать строгие требования к финансовой отчетности. Они также обязаны предоставлять все, что они публикуют, с заявлением об отказе от ответственности, в котором говорится, что они являются иностранными агентами.

Oxxxymiron, чьи тексты носили ярко выраженный политический характер и который посещал митинги в поддержку заключенного в тюрьму критика Кремля Алексея Навального, был одним из ведущих российских рэперов довоенного периода и пользовался широкой популярностью в стране, где хип-хоп является популярным жанром.

В январе заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков оценил его работу как «потрясающую по глубине».

Известный российский писатель-фантаст Глуковский, который также осудил нападение и был объявлен в розыск за «клевету» на российских военных, также был назван «иностранным агентом».

Автор постапокалиптического фэнтезийного романа 2002 года «Метро 2033» был внесен в список после того, как российский суд заочно распорядился о его задержании за критику теракта.

Политик-феминистка Алина Попова, которая давно выступает за легализацию домашнего насилия в России, и журналист Радио Свободная Европа/Свобода Ирина Сторогева были добавлены в список иностранных клиентов.