Россия объявила об успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты Новости, спорт, работа

В понедельник российские военные объявили об успешном испытательном пуске новой гиперзвуковой крылатой ракеты.

В Минобороны заявили, что ракета “Циркон” была запущена с фрегата “Адмирал Грошков” в Белом море.

По сообщению министерства, ракета семь раз летела на сверхзвуковой скорости и успешно поразила обозначенную учебную цель на расстоянии более 350 километров (217 миль) от побережья Баренцева моря.

Президент России Владимир Путин сказал, что циркон сможет летать со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, и иметь дальность полета до 1000 километров (620 миль). Путин подчеркнул, что его развертывание значительно повысит военный потенциал России.

Российский флот уже провел несколько предыдущих испытательных пусков новой ракеты, в том числе в день рождения Путина в октябре, и официальные лица заявили, что испытания будут завершены в конце этого года.

Циркон предназначен для вооружения российских крейсеров, фрегатов и подводных лодок. Это одна из нескольких гиперзвуковых ракет, разрабатываемых в России.

НАТО ответило на испытания в понедельник заявлением, в котором утверждалось, что Россия разрабатывает ракетные системы. «Это создает больший риск эскалации и просчетов».

«Новые гиперзвуковые ракеты России крайне дестабилизируют и создают значительные риски для безопасности и стабильности во всем евроатлантическом регионе», – сказал он. В заявлении говорится.

«Союзники по НАТО привержены взвешенному реагированию на растущий диапазон российских ракет с обычным и ядерным оружием», Сказал Альянс. «Мы не обратим вспять то, что делает Россия, но мы сохраним надежные силы сдерживания и обороны для защиты наших стран».

Кремль сделал модернизацию арсеналов страны своим главным приоритетом на фоне напряженности в отношениях с Западом, возникшей после аннексии Россией в 2014 году украинского полуострова Крым.