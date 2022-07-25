Россия объявила о более глубоком сокращении поставок природного газа в Германию

«Газпром», российская государственная газовая монополия, заявил в понедельник, что сократит объем природного газа, который он отправляет в Германию по газопроводу «Северный поток-1», менее чем через неделю после того, как возобновил ограниченные потоки после закрытия ежегодного технического обслуживания.
Потоки уже сократились до 40 процентов от пропускной способности, но Газпром сказал По состоянию на среду он сократит его до 20 процентов, сославшись на проблемы с одной из своих мощных турбин производства немецкой Siemens Energy. Турбины создают давление внутри трубопровода для подачи газа на большие расстояния.
В середине июня Россия начала сокращать объемы газа, отправляемого по подводному трубопроводу протяженностью 760 миль, объясняя это отсутствием турбины, которая была отправлена в Канаду для ремонта.
В понедельник Газпром Он сказал В своих аккаунтах в социальных сетях она сообщила, что «заглушила еще один газотурбинный двигатель Siemens».
Министерство экономики Германии уже давно отвергает довод «Газпрома» о том, что в ограничении потока газа виноваты поврежденные турбины, заявляя вместо этого, что сокращения были еще одним способом для России наказать Европу за противодействие войне на Украине.
Правительство Берлина выступило против последнего ожидаемого сокращения Газпрома.
«По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет», — говорится в заявлении министерства экономики Германии после заявления «Газпрома».
По словам наблюдателей, этот шаг отражает намерение президента Владимира Путина использовать российский экспорт энергоносителей в качестве кнута для наказания и разделения европейских лидеров путем сокращения или ужесточения кранов в соответствии с его военными целями в Украине.
«Объявление «Газпрома» не должно вызывать удивления, — сказал Саймон Тальябитра, старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel. «Россия ведет здесь стратегическую игру. И без того низкая волатильность потоков лучше, чем полное сокращение, потому что это манипулирует рынком и улучшает геополитическое влияние».
Министры энергетики Европейского союза встречаются во вторник в Брюсселе, чтобы обсудить предложение по энергосбережению граждан и предприятий блока из 27 стран. Но возникли разногласия, поскольку страны, не сильно зависящие от российского газа, такие как Греция и Испания, возмутились идеей необходимости сокращения потребления, чтобы помочь Германии, ее богатому северному партнеру.
В своем обращении в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский назвал разворачивающийся кризис «открытой газовой войной» против «объединенной» Европы, войной, которую Москва намеренно рассчитала по времени. «Это просто разные формы терроризма», — сказал он.
До российского вторжения в Украину Германия полагалась на Россию, которая обеспечивала 55 процентов ее общих потребностей в природном газе. За последние четыре месяца компания сократила эту долю до 30 процентов, но стремится экономить достаточно топлива, чтобы иметь достаточно запасов, чтобы пережить зиму.
За несколько часов до того, как «Газпром» объявил о новых сокращениях, глава сетевого регулятора Германии Клаус Мюллер заявил, что хранилища страны достигли 65,9% вместимости и, следовательно, «наконец-то вернулись в нужное русло». Цель состоит в том, чтобы к началу сентября хранилище было заполнено на 75 процентов.
Тальябитра сказал, что заявление «Газпрома» должно было дать понять всем членам ЕС, насколько важно для них действовать быстро и решительно, чтобы начать поставки газа. «Вы не можете больше откладывать принятие мер по этому поводу».
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