Россия объявила о более глубоком сокращении поставок природного газа в Германию

«Газпром», российская государственная газовая монополия, заявил в понедельник, что сократит объем природного газа, который он отправляет в Германию по газопроводу «Северный поток-1», менее чем через неделю после того, как возобновил ограниченные потоки после закрытия ежегодного технического обслуживания.

Потоки уже сократились до 40 процентов от пропускной способности, но Газпром сказал По состоянию на среду он сократит его до 20 процентов, сославшись на проблемы с одной из своих мощных турбин производства немецкой Siemens Energy. Турбины создают давление внутри трубопровода для подачи газа на большие расстояния.

В середине июня Россия начала сокращать объемы газа, отправляемого по подводному трубопроводу протяженностью 760 миль, объясняя это отсутствием турбины, которая была отправлена ​​в Канаду для ремонта.