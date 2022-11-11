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Россия объявила о выводе своих войск из Херсона, главного украинского города

11 ноября, 2022
Marfa Fedoroa

Россия заявила, что в четверг ее войска начали вывод войск из стратегически важного украинского города на фоне растущих признаков того, что она продолжает вывод войск, что стало поворотным моментом в упорной войне.

Украинские официальные лица признали, что у российских сил не было другого выбора, кроме как бежать из Херсона, но по-прежнему опасались засады. Трудно было сказать, что происходит в промышленном портовом городе, из которого за последние недели бежали десятки тысяч человек и где оставшиеся жители боятся покидать свои дома.

Насильственный уход из Херсона — единственной областной столицы, захваченной Москвой, — станет одной из самых серьезных неудач России на сегодняшний день, напоминая их уход из столицы в первые дни войны.

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