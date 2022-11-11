Россия объявила о выводе своих войск из Херсона, главного украинского города

Россия заявила, что в четверг ее войска начали вывод войск из стратегически важного украинского города на фоне растущих признаков того, что она продолжает вывод войск, что стало поворотным моментом в упорной войне.

Украинские официальные лица признали, что у российских сил не было другого выбора, кроме как бежать из Херсона, но по-прежнему опасались засады. Трудно было сказать, что происходит в промышленном портовом городе, из которого за последние недели бежали десятки тысяч человек и где оставшиеся жители боятся покидать свои дома.

Насильственный уход из Херсона — единственной областной столицы, захваченной Москвой, — станет одной из самых серьезных неудач России на сегодняшний день, напоминая их уход из столицы в первые дни войны.

Возвращение Херсона может позволить Украине вернуть утраченные территории на юге, включая Крым, который Москва незаконно захватила в 2014 году. Вывод российских войск также наверняка усилит внутреннее давление на Кремль с целью эскалации конфликта.

В четверг Минобороны России сообщило о «маневре частей российской группировки» через реку Днепр, где расположен Херсон, — на следующий день после того, как министр отдал приказ о выводе войск во время специального брифинга, проведенного его генералами по государственному телевидению. .

Некоторые западные наблюдатели, в том числе высокопоставленный американский военный, заявили, что, по их мнению, кремлевские силы были вынуждены отступить, хотя для полного вывода может потребоваться некоторое время.

А в четверг украинские официальные лица, похоже, несколько умерили свои подозрения. Главнокомандующий вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что «у противника не было другого выбора, кроме как бежать», поскольку киевская армия разрушила системы снабжения и нарушила командование российских войск в регионе. Г-н Залужный также упомянул о недавнем наступлении украинских войск, заявив, что с 1 октября киевские силы отбили 41 населенный пункт в Херсонской области, в том числе 12 только в среду.

Однако он сказал, что украинские военные не могут ни подтвердить, ни опровергнуть тот факт, что российские войска уже выведены.

Между тем, советник президента Украины Михайло Подоляк дал еще один повод для беспокойства по поводу любого вывода войск: российские войска якобы заминировали весь Херсон, заявив, что хотят превратить его в «город смерти».

По словам жителей, в четверг город был полностью безлюден, а в районе Антоневского моста — крупного переправы через Днепр, который неоднократно подвергался нападениям, — иногда слышны взрывы.

«Кажется, что жизнь в городе остановилась, все куда-то исчезли, и никто не знает, что будет дальше», — сказал Константин, настоявший на неразглашении его фамилии из соображений безопасности. «По Херсону ходят только люди с оборудованием для разминирования, но их немного».

Он сообщил, что с административных зданий города исчезли российские флаги, и нет никаких указаний на то, что российские военные ранее вселились в квартиры эвакуированных.

Украинские официальные лица на протяжении всей войны осторожно декларировали любые победы над российской властью, которые они хотя бы изначально превосходили численностью и превосходили численностью.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг был осторожен, настаивая на том, что Западу нужно подождать и посмотреть, «как будет развиваться ситуация на местах в ближайшие дни».

Но ясно, что Россия находится под жестким давлением. «Если они уйдут из Херсона, это будет еще одна победа Украины», — сказал он на пресс-конференции в Риме.

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, заявил накануне, что, по его мнению, вывод войск идет полным ходом.

По предварительным данным, они действительно это делают. Они сделали публичное заявление, что они делают это. Я думаю, что они делают это, чтобы сохранить свои силы для восстановления оборонительных рубежей на юге. [Dnieper] Он сказал в Экономическом клубе Нью-Йорка:

Институт изучения войны, аналитический центр, отслеживающий конфликт, заявил, что уход выглядит реальным.

Но Милли сказал, что Россия сосредоточила в Херсоне от 20 000 до 30 000 военнослужащих и что полный вывод войск может занять несколько недель.

Один аналитик отметил, что украинская армия в течение нескольких месяцев систематически разрушала мосты и дороги, что делало невозможной быструю переброску российских войск с одного берега реки на другой.

«Главный вопрос в том, дадут ли украинцы русским возможность спокойно отойти или расстреляют их при переходе на левый берег», — сказал украинский военный аналитик Оли Жданов. «Людей можно вывозить на катерах, а технику вывозить только на баржах и понтонах, а украинская армия запросто может их разбомбить».

Резко оценивая потери, уже вызванные войной, Майли оценила, что на войне было убито или ранено до 40 000 мирных жителей Украины и «более 100 000» российских солдат. «То же самое, наверное, и с украинской стороны», — добавил он.

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Об этой истории сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. Юрас Краману сообщает из Таллинна, Эстония. Раф Касерт внес свой вклад из Брюсселя.