Журналисты выступают в офисах независимого российского информационного канала «Дождь» после пресс-конференции в Москве, 4 февраля 2014 г. REUTERS / Татьяна Макеева

МОСКВА (Рейтер). Министерство юстиции России объявило телекомпанию «Рейн» (Dogd) «иностранным агентом» в пятницу в рамках того, что оппоненты Кремля называют репрессиями в отношении важнейших СМИ в преддверии парламентских выборов в следующем месяце.

Правительство, которое отрицает, что репрессии уже начаты, использует ярлык «иностранный агент» для описания финансируемых из-за рубежа организаций, которые, по его словам, занимаются политической деятельностью.

Этот термин несет в себе негативные коннотации с советских времен, и те, что определены, подлежат дальнейшему контролю со стороны правительства.

TV Rain работает в сети и уже давно является платформой, на которой критики Кремля, которые не могут появляться на государственном телевидении, могут выражать свое мнение.

Главный редактор канала Тихон Дзядько заявил, что исполнитель обжалует это решение.

«Ситуация очень проста. Телеканал Düzd TV не является иностранным агентом. Более того, канал Düzd TV не является другим агентом, а телеканал Duzd TV – российское СМИ», – написал он в социальных сетях.

Официальный отчет показал, что журналисты-расследователи, работающие на другое издание, iStories, также были добавлены в список агентов иностранных СМИ в пятницу.

Репортаж Глеба Столярова; Дополнительный репортаж Владимира Солдаткина. Редакция Эндрю Осборна, Кирстен Донован

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