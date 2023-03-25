Россия объявила экс-спичрайтера Путина в розыск на Украине | Новости войны между Россией и Украиной

Аббас Галлямов писал речи для Владимира Путина во время пребывания российского лидера на посту премьер-министра с 2008 по 2012 год.

Полиция России объявила бывшего спичрайтера президента Владимира Путина в список подозреваемых в совершении уголовных преступлений из-за его комментариев о войне на Украине, что стало последним шагом Москвы в широкомасштабном подавлении инакомыслия.

Аббас Галлямов писал письма Путину во время пребывания российского лидера на посту премьер-министра с 2008 по 2012 год. 50-летний Галлямов позже стал откровенным политическим консультантом и аналитиком, которого часто цитировали российские и иностранные СМИ. Последние годы жил за границей.

В пятницу российские и международные СМИ обнаружили включение Галлямова в базу данных МВД. В записи говорилось, что он находится в розыске «по статье Уголовного кодекса», но в ней не указан закон, в нарушении которого его обвиняют.

В прошлом месяце министерство юстиции России внесло Галлямова в свой реестр иностранных агентов, что требует более пристального внимания со стороны правительства и несет в себе сильные уничижительные коннотации, призванные подорвать доверие к получателю.

Галлямов, говорится в сообщении ведомства, «распространял материалы, созданные иностранными агентами, среди неограниченного круга лиц, высказывался против проведения специальной военной операции в Украине, (и) участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставленных иностранными структурами».

МВД России объявило Аббаса Галлямова, спичрайтера Путина и бывшего политолога, ныне проживающего за пределами России, в федеральный розыск. https://t.co/EJmpR2BdG3 — Медуза на английском языке (meduza_ru) 24 марта 2023 г.

Галлямов недавно дал интервью, в котором предсказал возможность восстания в России из-за ее войны с Украиной, и размышлял о своем времени в качестве спичрайтера Путина, говоря, что мало кто мог предсказать, «что Россия превратится в своего рода фашистское государство, как сейчас».

Галлямов сообщил Associated Press в пятницу, что узнал, что находится в розыске СМИ. Никакие правоохранительные органы не выходили на связь, поэтому он не знает, какое обвинение ему грозит в России.

«Я предполагаю, что формальная дискредитация армии — это преступление», — сказал Галамов в телефонном интервью.

«Его используют против всех, кто отказывается раздувать кремлевский сценарий и пытается провести объективный и беспристрастный анализ происходящего», — сказал он.

Клевета на российские вооруженные силы стала преступлением в России в соответствии с новым законом, принятым после того, как Москва ввела войска в Украину в феврале 2022 года. Критикам Кремля регулярно предъявляются обвинения по этому закону.

Галлямов назвал этот шаг против него частью «стратегии запугивания» российского правительства.

«Это не попытка добраться до меня — это невозможно. Это сообщение для остальных», — сказал он.

Типа: «Не критикуй, не думай, что твой независимый взгляд на происходящее останется безнаказанным».