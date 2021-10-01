Russia Today (R.D.) обвиняется в неоднократном нарушении социальных правил в отношении дезинформации. Отчет о Евразийской Германии.

Первоначально YouTube на неделю закрыл российский новостной канал Russia Today за распространение дезинформации о Ковите-19.

Как сообщает сайт обмена видео, RT попытался обойти этот запрет, создав альтернативный канал, что привело к постоянному запрету во вторник вечером (28 сентября).

«YouTube всегда имеет четкие социальные правила, определяющие, что находится на платформе, а что запрещено», – сказал представитель YouTube, добавив, что из-за попытки RT нарушить первоначальный мораторий оба канала теперь были удалены безвозвратно.

Russia Today категорически отвергает эти обвинения. Главный редактор Маргарита Симоне написала в Твиттере, что запрет был сродни «медиа-войне» Германии против России. Он призвал правительство России принять немедленные контрмеры.

Правительство отреагировало на запрет в среду (29 сентября), назвав официального представителя МИД России «беспрецедентной информационной агрессией» против России.

Россия обвинила правительство Германии в «стигматизации» репортеров RT в течение «многих лет» и заявила, что Германия пытается умиротворить СМИ, не дергая за официальные нити.

Россия также объявила о мерах против немецких СМИ и YouTube. В заявлении МИД России говорится, что это «не только актуально, но и необходимо».

Фейковые новости

Немецкие официальные лица некоторое время критиковали Russia Today, обвиняя ее в распространении фейковых новостей и дезинформации.

В 2020 году Министерство внутренних дел Германии объявило, что Федеральное управление уголовной полиции и Управление конституционной защиты присматривают за RT Germany, поскольку это представляет угрозу общественной безопасности и порядку распространения ложной информации.

«Слишком поздно удалять учетную запись RT», – сказал Urakti Лука Никотра из сети Arvass, что Авас годами предупреждал о российских кампаниях дезинформации.

Говорят, что RT использует средства онлайн-сайтов для распространения своего контента для реализации своих теорий заговора. Один шаг Отчет RT Deutschland, публикуемый Avaz, в первой половине 2021 года завоевал больше контактов в Facebook, чем страницы Built, Der Spiegel и Teksov. Несмотря на небольшое количество последователей (600 000), он сопоставим со своими немецкими аналогами.

«RT пытается злоупотреблять инструкциями онлайн-сайтов в своих целях, особенно с помощью поляризующего контента – например, статей о негативных эффектах вакцин», – сказал Никотра Euracti.

YouTube подвергся критике в июле в отчете Mozilla Foundation. В отчете говорится, что алгоритм сайта запускает распространение вредоносного контента.

Подавление дезинформации в ЕС

Европейская комиссия уже уделяла приоритетное внимание регулированию онлайн-сайтов и выдвинула правовую основу в виде Закона о цифровых услугах (DSA).

DSA, который в настоящее время обсуждается на уровне ЕС, направлен на повышение ответственности цифровых компаний за свои действия и принятие судебных мер против публикации незаконного и вредоносного онлайн-контента.

Чтобы усилить борьбу с дезинформацией, обсуждаются обязательства онлайн-сайтов раскрывать свои методы в DSA.

Интернет-сайты, такие как YouTube и Facebook, должны отслеживать контент, опубликованный на их сайтах, только путем добровольной регистрации. Практический кодекс ЕС по дезинформации.

Это может измениться с появлением DSA, поскольку он налагает серьезные штрафы на текстовые сайты за непринятие мер по снижению рисков вредоносного контента, включая дезинформацию, публикуемую в Интернете.

Европейская комиссия в настоящее время работает над обновлением и ужесточением кодекса поведения в отношении дезинформации. Хотя новый кодекс также основан на добровольных действиях, на цифровые компании растет давление, чтобы они подписали и реализовали его надлежащим образом.

Комиссия запрещает действия против дезинформации Недавно выпущенные руководящие принципы по усилению кодекса поведения в отношении дезинформации объясняют ожидания Европейской комиссии в отношении недопонимания для онлайн-сайтов. Если Кодекс не является обязательным, меры станут обязательными после принятия Закона о цифровых услугах (DSA). READ Сомнения в производительности и безопасности

Подписывая новый кодекс поведения и соблюдая его, цифровые компании обеспечивают соответствие своих действий требованиям DSA.

«Если мы переживем нынешние амбициозные переговоры по проекту, у нас будет законодательный инструмент, который действительно изменит ситуацию», – сказал Никотра из Avaz о DSA.

[Edited by Luca Bertuzzi/Alice Taylor]