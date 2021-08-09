Россия стала лидером второго раунда чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 19 лет Международной федерации баскетбола (ФИБА) против Венгрии.

Оба выиграли свои стартовые матчи в группе B, но чемпионы 2017 года выиграли со счетом 70-56.

Россия доминировала на четвертом месте, так как после трех четвертей счет оставался плотным.

Рекха Домбе была главной угрозой Венгрии, набрав 16 очков, отчасти из-за трех очков, но Олари Косу был лучшим бомбардиром с 20 очками для команды-победителя.

Аргентина обыграла Китайский Тайбэй со счетом 65-56 в их первом матче в группе А, лидером стала Джорджина Бассетти с 16 очками.

Испания и Франция обыграли Бразилию и Южную Корею соответственно и добавили ко второй победе, возглавив группу.

Луи Пассье набрал четыре и три очка, что позволило Франции на 20 очков опередить Южную Корею и одержать победу со счетом 92-35.

Бегона де Сантьяго Одеро набрал 15 очков в пользу Испании, которая выиграла у Бразилии 83-22.

Приходите со страданием, рецидивом и разумным страхом, но мы забираем ее домой. После дополнительного времени на чемпионате мира среди юношей до 19 лет в период депрессии Асурар обыграл Египет со счетом 81–73 (Спинелли 21, Панзера 16). Завтра выходной, вторник в 20.30 в Австралии.

# FIBAU19

# Италпаскет

pic.twitter.com/zXp2BFy6h5 – Италбаскет (tItalbasket) 8 августа 2021 г.

После вчерашнего поражения в матче против Чехии Мали обыграла Японию со счетом 67-57, что означает, что все четыре команды по-прежнему соревнуются в группе D.

Чига Коун набрал 24 очка за Малика, но Шон Дэй-Уилсон был выдающимся игроком в группе, набрав 31 очко за Канаду в сегодняшней победе над Чехией со счетом 79: 71.

Вчера Италия вышла из рук США и в дополнительное время обыграла Египет со счетом 81–73.

Другая команда встретилась с Австралией в финале 2019 года в группе А, но на этот раз у американцев не было драматичной победы в дополнительное время.

Вместо этого это было одностороннее дело – Америка выиграла 99-59.

Кейтлин Кларк показала уникальный результат для США, набрав 24 очка, в том числе пять трехочковых.