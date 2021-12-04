Россия обыграла Германию и сыграла в финале Кубка Дэвиса против Хорватии

(Reuters) — Российская Федерация тенниса встретится с Хорватией в финале Кубка Дэвиса после победы над Германией 2: 1 в полуфинале в субботу в Мадриде.

Чемпион US Open Даниэль Медведев комфортно обыграл Яна-Леннарда Струве со счетом 6: 4, 6: 4 и вывел свою команду вперед 2: 0, прежде чем Германия выиграла парный раз, чтобы восстановить некоторую гордость за свой выход из турнира.

Победа Медведева после того, как Андрей Рублев обыграл Доминика Купфера 6: 4, 6: 0, привела к встрече с чемпионами 2018 года Хорватией в воскресенье.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к reuters.com регистр

У второго игрока мира Медведева не было серьезных проблем со Струффом: он совершил всего шесть фолов и сохранил один брейк-пойнт, чтобы закрепить победу за 66 минут и отправить Россию в свой первый финал Кубка Дэвиса с 2007 года.

«Я очень рад, что команда выйдет в финал», — сказал Медведев в интервью на поле.

«Это была отличная неделя. Это будет непросто (против Хорватии). У них лучшая парная команда в мире, нам нужно постараться закрыть ее в одиночном разряде, но мы верим в нашу команду в парном разряде».

Ранее Рублев сделал шесть эйсов в первом сете, а 58-й номер мирового рейтинга Купфер значительно упал, поскольку россиянин использовал каждый второй шанс завершить вступительный матч за 49 минут.

Безжалостная игра Рублева стала заметным улучшением по сравнению с его четвертьфинальным матчем против шведа Элиаса Имира, поскольку он выиграл первый сет, но упустил несколько возможностей для прорыва во втором сете и перешел в переломный момент.

«Сегодняшняя разница была по сравнению с другими матчами (где) я чувствовал, что я легко выигрываю, мне не нужно было (прилагать) много усилий, и в конце концов я чувствовал себя полностью комфортно. Я сдавался», сказал он на пресс-конференции.

«Потом они начинают играть лучше, они начинают лучше стрелять. Тогда я проигрываю или выигрываю в трех сетах.

«Сегодняшняя разница была в самом начале, я был мотивирован, (сосредоточен) больше на победе, играл как можно лучше, чтобы не давать никаких надежд».

В парном разряде россияне заменили Рублева на Карена Хачанова во время его дебюта на турнире, сыграв вместе с Асланом Карацевым против Кевина Кравейтца и Тима Пуца.

Хачанов и Карцев также отлично стартовали, выиграв первый сет со счетом 6: 4, но не смогли реализовать два брейк-пойнта во втором сете, поскольку немецкий дуэт восстановился и сравнял счет.

Затем Кравитс и Поэтц продолжили свою беспроигрышную серию в финале и выиграли финальный сет со счетом 6: 3.

В воскресенье россияне встретятся с Хорватией, которая в приподнятом настроении после победы над Сербией во главе с Новаком Джоковичем в пятницу. Подробнее

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к reuters.com регистр

(Отчетность Кристиана Рэднеджа) Редакция Рохита Наира и Клэр Фэллон

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.