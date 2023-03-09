Россия обыграла Тома Круза в гонке за первый фильм, снятый в космосе — ПОЛИТИКО

Россия выпустила файл трактор Для «Вызова», первого полнометражного фильма, снятого в космосе.

Он был снят на высоте 400 километров над Землей на Международной космической станции (МКС) в 2021 году — до вторжения в Украину — и будет выпущен в следующем месяце, что сделает его первым фильмом, в котором актеры и режиссеры летали в космос, чтобы снимать его. .

В 2020 году голливудская звезда Том Круз вместе с режиссером Дугом Лиманом объявили о планах отправиться на Международную космическую станцию, чтобы снять художественный фильм в сотрудничестве с Илоном Маском, SpaceX и НАСА. Пока нет следов этого фильма.

«Вызов» рассказывает о кардиохирурге по имени Женя (которую играет российская актриса Юлия Пересильд), которая входит в группу врачей, посланных оперировать космонавта (которого играет космонавт Олег Новицкий), потерявшего сознание во время пребывания на Международной космической станции.

Пересильд, продюсер и режиссер Клим Шипенко вместе с космонавтом Антоном Шкапельровым отправились на Международную космическую станцию ​​в октябре 2021 года и снимали фильм в течение 12 дней.

В июле 2022 года новоназначенный глава российского космического агентства «Роскосмос» Юрий Борисов заявил во время встречи с президентом Владимиром Путиным, что Россия выполнит свои обязательства перед своими партнерами по МКС, прежде чем выйти из проекта в 2024 году.

«Принято решение покинуть станцию ​​после 2024 года», — сказал Борисов, на что Путин ответил: «Хорошо».