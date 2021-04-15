Россия ограничивает авиасообщение с Турцией, приостанавливает полеты в Танзанию – бизнес и экономика

Москва, 15 апреля. Россия ограничивает воздушное сообщение с Турцией и приостанавливает полеты в Танзанию с четверга, 15 апреля, по 1 июня, в соответствии с решением Федерального кризисного центра по борьбе с коронавирусом.

Следовательно, все грузовые, пассажирские и чартерные рейсы и почти все обычные рейсы между Россией и Турцией будут приостановлены, поскольку только два регулярных рейса между Москвой и Стамбулом выполняются в неделю российской авиакомпанией и два таких рейса – турецкой авиакомпанией. Российская авиакомпания «Аэрофлот» уже заявила, что продолжит регулярные полеты в Стамбул два раза в неделю.

Кроме того, кризисный центр разрешил чартерные рейсы для обеспечения продолжения строительства АЭС Аккую.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, воздушное сообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено после стабилизации ситуации с коронавирусом в этих двух странах.

Это не первый случай неоднократного прекращения авиасообщения с зарубежными странами на фоне вспышки эпидемии. Следовательно, полеты в Великобританию были приостановлены до 16 апреля, чтобы снизить риск импорта нового штамма коронавируса.

Между тем Голикова указала, что проживающие в Турции граждане России смогут вернуться в свою страну чартерными рейсами. Регулярные рейсы в Турцию выполняли восемь российских авиакомпаний: Аэрофлот, Победа, Россия, S7, Nordwind и Utair (единственная авиакомпания, выполняющая рейсы не из Москвы и Санкт-Петербурга, а из Грозного), Azure Air и Уральские авиалинии. Рейсы из Турции в Россию выполняются авиакомпаниями Turkish Airlines, Corendon Airlines и Pegasus Airlines.

На данный момент Аэрофлот, Победа и S7 уже установили расписание обратных рейсов. Большинство авиакомпаний уже пообещали вернуть деньги за отмененные рейсы без каких-либо штрафов.

Рейсы в Танзанию выполняли авиакомпании «ЮТэйр» и «Азур Эйр».

Неизвестно, сколько граждан России могут столкнуться с проблемами из-за ограничений авиасообщения с Турцией. Однако глава Федерации туриндустрии России Андрей Игнатьев сообщил, что по состоянию на вторник в Турции отдыхало около 30 тысяч российских туристов, и это число включает только тех, кто имеет путевки от туристических компаний. По оценкам экспертов, на Занзибаре проживает несколько сотен российских туристов.

По данным газеты «Коммерсанд», от 60 000 до 70 000 граждан России, выполняющих стыковочные рейсы в Турции, могут столкнуться с проблемами при возвращении в Россию.