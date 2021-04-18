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Россия одержала первую командную победу на чемпионате мира, а США заняли второе место – OlympicTalk

18 апреля, 2021
Boleslava Sokolova

После двух серебряных и бронзовых медалей на последних трех этапах Кубка мира ISU Россия, наконец, одержала свою первую победу на соревнованиях в субботу, завершив трехдневные соревнования с 125 очками.

Россия, занимающая первое место в мире, стала лидером в команде, которая включала чемпионку мира по женским и парным танцам и танцам на льду, а также серебряный призер мира среди женщин.

Действующий чемпион США второй раз занял второе место с 110 очками, за ними следует Япония, выигравшая в 2012 и 2017 годах со 107 очками. Соединенные Штаты и Япония поднимались на подиум семь раз в этом регулярном соревновании, проводимом раз в два года.

Италия (72), Франция (67) и Канада (57) завершили с шестью странами. Китай занимает пятое место в мире, но его место заняла Франция. Следует отметить, что Канада, золотая медалистка олимпийских командных соревнований 2018 года, не отправила ни одного из лучших спортсменов, участвовавших в чемпионате мира в конце марта, из-за обязательного двухнедельного карантинного периода.

Каждая страна отправила по восемь фигуристов: двое мужчин, две женщины, команду дуэтов и команду танцевать на льду. Фигуристы внесли свои командные очки в зависимости от их места в короткой программе / ритмическом танце и скейтбординге / вольном танце.

Последний день в россию Анастасия Михена И Александр Галиамов Пары вольным стилем победили с результатом 151,59. Американцы Алекса Книрим И Брэндон Фрейзер Они финишировали вторыми в своем первом сезоне вместе, получив лучший новый личный результат IJS – 133,63, что более чем на шесть очков выше, чем их результаты в мире три недели назад.

«Мы очень гордимся своей произвольной программой, – сказал Книрим. «Мы очень гордимся тем, что вернулись с чемпионата мира и разработали более сильную программу. Это вселяет в нас уверенность и является отличным способом завершить наш сезон».

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В короткой программе команда поднялась на четвертое место. Их произвольная программа впервые включала в себя пас из стороны в сторону из трех прыжков (двойной, двойной, двойной тулуп).

«Мы очень гордились тем, что выпустили нашу коллекцию из трех прыжков», – сказал Книрим. «Мы тренируем его дома во время наших раундов. Она была не совсем готова к чемпионату мира, поэтому мы решили, что это будет хорошая возможность выставить ее там, и я рад, что мы это сделали; это повышает уверенность в себе. . “

Япония Рико Миура И Рюичи Кихара (130,83) на третьем месте, за ней следует Италия. Николь Дела Моника И Маттео Гуарес (128,24), занявшие в краткосрочной перспективе второе место.

Фигуристка вольного стиля завершила соревнования с Россией Анна Шерпакова – Чемпионка мира в прошлом месяце в возрасте 16 лет – она ​​набрала 160,58 балла, что на восемь баллов больше, чем ее результат на чемпионате мира. Япония Каори Сакамото На втором месте с результатом 150,29, за ним следует серебряный призер мира. Елизавита Токтамышева (146,23).

«Конечно, когда я впервые услышала, что собираюсь сюда, я очень гордилась тем, что попала в сборную России», – сказала Шерпакова. «Я действительно хотел показать хороший скейтбординг и принести как можно больше очков своей команде, но перед моей произвольной программой я слышал, что мы уже первые, поэтому я катался на коньках и пытался получить от этого удовольствие».

Капитан России Токтамышева рассказала о своей произвольной программе «Хроники озорной птицы» перед толпой в Осаке, Япония. «Большое спасибо, публика была потрясающая. Здесь большая любовь к скейтбордингу. Спасибо за вашу поддержку».

С результатом более чем на пять баллов выше, чем в программе, представленной в Стокгольме, Швеция, в прошлом месяце, команда США Брэди Теннел Она заняла четвертое место в фигурном катании (133,19), находясь в Японии. Рика Кихейра Он занял 5-е место (132,39) и Америка. Карен Чен Шестой (127,24).

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«Замечательно приехать сюда и запустить такую ​​программу», – сказал Теннелл. «Это то, что я практиковал на практике каждый день, так что это была моя цель здесь. Особенно после миров с моей сломанной обувью и всех проблем, которые у меня были, я так благодарен, что у нас была возможность приехать сюда. и что я катался так хорошо. Кататься было так весело для фанатов. «Еще раз я очень благодарен за их поддержку, и я определенно чувствую это во всех моих выступлениях».

Чемпионат мира по фигурному катанию для сборных стал финальным событием сезона 2020-2021 по фигурному катанию. Олимпийский сезон 2022 года начнется в сентябре с соревнований ISU Challenger Series, включая Nebelhorn Trophy, который дает странам последний шанс закрепить за собой олимпийские объекты.

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