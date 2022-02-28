Россия ожидала попытки окружения Киева в ближайшие дни – представитель США

Соединенные Штаты ожидают, что российские силы попытаются окружить Киев в ближайшие дни, сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США, и могут стать более агрессивными из-за разочарования их медленным продвижением в украинской столице.

В понедельник на практически пустых улицах Киева прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждая о возможной ракетной атаке со стороны России, поскольку город готовился к более тяжелым боям по мере приближения российских войск. «Мы ожидаем, что они продолжат движение вперед и попытаются окружить город в ближайшие дни», — сказал чиновник, добавив, что российские силы находятся в 25 километрах (16 милях) от центра Киева.

Официальные лица США считают, что сильное украинское сопротивление замедлило продвижение российских войск и что неудачи в планировании оставили некоторые российские подразделения без топлива и других припасов. «Одним из результатов этого может стать переоценка их тактики и возможности для них быть более агрессивными и открытыми с точки зрения масштаба и размаха их нацеливания на Киев», — заявил журналистам чиновник.

Чиновник, который говорил на условиях анонимности и не представил доказательств, сказал, что Соединенные Штаты еще не видели этого, но обеспокоены этим. Чиновник сказал, что на пятый день вторжения в соседнюю Украину российские войска выпустили около 380 ракет по украинским целям, а президент Владимир Путин направил в Украину почти 75% своих заранее подготовленных боевых сил.

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