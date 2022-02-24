Россия оккупирует Украину: ЕС обещает «всегда более жесткие санкции» против России по мере повышения готовности сил НАТО | Новости мира

Европейские лидеры готовятся атаковать Россию «жесткими санкциями», введенными после вторжения Владимира Путина в Украину.

На фоне международного возмущения действиями Москвы послы стран НАТО заявили в своем заявлении после экстренных переговоров, что «мы повысили готовность наших сил к реагированию на все непредвиденные обстоятельства».

Взрывы возле крупных городов Украины, в том числе столицы Киева — следите за прямыми анонсами

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1:01

Взрывы во втором городе Украины



Коалиция согласилась усилить свои сухопутные, морские и воздушные силы в своей восточной части вблизи Украины, но НАТО не будет предпринимать никаких военных действий в поддержку Украины.

Президент ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеров ЕС попросят одобрить «масштабные и целенаправленные санкции» против России.

Г-жа Ван дер Ляйен заявила, что новые санкции ЕС будут нацелены на «стратегические секторы» российской экономики, блокируя доступ к технологиям и ключевым рынкам.

«Мы ослабим экономическую базу России и ее способность к модернизации», — добавил он.

«Кроме того, мы заморозим российские активы в ЕС и лишим российские банки доступа к европейским финансовым рынкам».

Г-жа Ван дер Лейн сказала, что новые санкции, «направленные на то, чтобы сильно повлиять на интересы Кремля и его способность финансировать войну», будут «тесно связаны» с мерами, принятыми такими странами, как Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и Япония. И Австралия.

Подробнее:

Россия начала вторжение в Украину по приказу Путина о «специальных военных действиях».

Он обвинил российского президента в том, что он «пытается повернуть время вспять во времена Российской империи» своим «варварским нападением на Украину».

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0:55

Путин объявил военные действия



«Именно президент Путин возвращает войну в Европу. В это темное время ЕС и его народ поддерживают Украину и ее народ», — сказал он.

Джозеф Борель, глава внешнеполитического ведомства ЕС, заявил, что лидеры лагеря примут «самые жесткие санкции, которые мы когда-либо вводили».

Великобритания пообещала «беспрецедентные санкции» против России после новой агрессии против ее соседей, и лидеры G7 должны выступить в четверг.

Премьер-министр Борис Джонсон обвинил Путина Выбор «пути кровопролития и разрушения» Рано утром в украинских городах раздались взрывы.

Г-н Джонсон председательствовал на заседании правительственного чрезвычайного комитета COBRA с 7:30 утра и сегодня утром выступит перед нацией по телевидению.

Премьер-министр, который созывает экстренное совещание лидеров НАТО, должен выступить с заявлением в Палате общин в 17:00 с изложением новых санкций в отношении России.

Я был потрясен ужасающими событиями на Украине и поговорил с президентом Желенским, чтобы обсудить следующий шаг. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, осуществив неспровоцированное нападение на Украину. Великобритания и наши союзники нанесут решительный ответ. — Борис Джонсон (или Борис Джонсон) 24 февраля 2022 г.

Президент США Джо Байден назвал решение Путина начать военную операцию «неспровоцированным и неоправданным нападением»: «мир призовет Россию к ответу».

Г-н Байден добавил: «Молитвы мира сегодня вечером с народом Украины».

Путин выступил на государственном телевидении в Москве. Сообщите, что акция продолжится В Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН, на котором он призвал свою страну не вторгаться в Украину.

Подробнее:

Вторжение в Украину — что происходит, где?

Как Великобритания поможет Киеву в борьбе с Россией?

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал войну «бессмысленной» и сказал, что она может вызвать «уровень страданий, невиданный в Европе со времен балканского кризиса».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал действия России «грубым нарушением международного права» и призвал союзников бороться с «возобновившейся оккупацией».

В заявлении НАТО, опубликованном позднее в четверг утром, говорится: «Мы призываем Россию отказаться от избранного ею пути насилия и агрессии.

«Российские лидеры должны взять на себя полную ответственность за последствия своих действий. Россия заплатит высокую экономическую и политическую цену».

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1:02

«Российская техника» пересекает границу



Канцлер Германии Олаф Скоулз назвал нападение России на Украину «вопиющим нарушением» международного права.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с Украиной и призвал Россию приостановить военные действия.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон осудил «жестокое» и «неспровоцированное» нападение и заявил, что его страна рассматривает возможность введения санкций в отношении 300 депутатов российского парламента.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в «резких словах» осудил агрессию своей страны против России и призвал к немедленному прекращению «всех враждебных и провокационных действий против Украины».

Он добавил: «Эти безответственные и опасные действия не останутся безнаказанными.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил: «Это вторжение России угрожает основным принципам международного порядка, предотвращая операцию односторонних сил в попытке изменить статус-кво».

Лидер лейбористов сэр Кир Стормер призвал к «самым жестким санкциям» против «всех, кто связан с Путиным».

«Грядут темные дни, — сказал он. «Но Путин усвоит тот же урок, что и тираны Европы прошлого века: разрешение мира тяжелее, чем он себе представлял, а стремление к независимости горит сильнее, чем когда-либо».

«Это серьезный день для Украины и для политики ООН», — сказала Дама Барбара Вудворд, посол Великобритании в ООН.