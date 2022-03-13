Россия оккупирует Украину и новости Владимира Путина

На этом спутниковом снимке, предоставленном Maxar Technologies, показан крупный план Чернобыльской АЭС в Украине в четверг, 10 марта. (Спутниковое изображение © Maxar Technologies, 2022 г.)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило в субботу, что ведутся работы по ремонту электросистемы Чернобыля, которая была повреждена во время терактов 9 марта, поскольку атомная электростанция полагалась на внешние дизель-генераторы для работы своих реакторов.

Алексей Лихачев, генеральный директор российской атомной компании «Росатом», заявил 11 марта, что для МАГАТЭ прибыло дополнительное топливо.

«Энергоатом», директор украинской атомной электростанции, сообщил МАГАТЭ, что 211-й экипаж и охрана Чернобыля «еще не могли меняться и жили там со дня, когда российские силы перешли под контроль».

«[IAEA] Генеральный директор Кроче подтвердил настоятельную необходимость обеспечения их правильного покоя и вращения, что является важным компонентом безопасной и надежной ядерной операции», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

Что касается статуса Запорожской атомной электростанции (АЭС), Украина заявила, что объект находится под контролем России и что Москва планирует взять на себя «полный и постоянный контроль». В нем также говорится, что на месте «постоянно» находились 400 российских солдат.

Россия заявила, что у нее есть специалисты на Запорожской АЭС, но отрицала, что она «взяла на себя оперативный контроль» или планирует взять на себя постоянное управление площадкой, сообщило МАГАТЭ.

МАГАТЭ заявило, что энергоснабжение не изменилось, несмотря на повреждение двух из четырех линий электропередач станции.

В МАГАТЭ добавили, что восемь из 15 украинских реакторов работают в Украине, добавив, что «уровни радиации в норме», в том числе «два на Заборожской АЭС, три в Ривне, один в Хмельницком» и два на юге Украины.