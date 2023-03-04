Россия окружила украинский Бакмут после нескольких месяцев боев

На этом видео со съемок AFPTV показаны разрушения в городе Багмут 27 февраля 2023 года с высоты птичьего полета. — Украина заявила 28 февраля 2023 года, что ее силы находятся под давлением в почти разрушенном городе Багмут на востоке. Россия уже несколько месяцев пытается захватить Донецкую область.

В пятницу российская артиллерия обстреляла последние выходы из Багмута, стремясь окружить осажденный украинский город и приблизить Москву к своей первой крупной победе за полгода после самого кровопролитного сражения войны.

Командующий российской частной армией Вагнера сказал, что город, который был опустошен в результате более чем семимесячного наступления России, почти полностью окружен, и только одна дорога все еще открыта для украинских войск.

Агентство Reuters зафиксировало обстрел Россией дорог, ведущих на запад от Багмута, в очевидной попытке помешать украинским силам въезжать в город и выходить из него. Мост в близлежащем городе Кромо был поврежден в результате артиллерийского обстрела российских танков.

Украинские солдаты ремонтируют поврежденные дороги, и все больше солдат направляются к линии фронта в знак того, что Украина еще не готова сдать город. Западнее украинцы вырыли новые траншеи для оборонительных позиций.

Российское государственное информационное агентство РИА выпустило видео, на котором Вагнер идет по промышленному комплексу, поврежденному истребителями. Слышно, как боевик говорит, что украинская армия разрушает инфраструктуру в населенных пунктах возле Багмута, чтобы предотвратить окружение Россией.

Александр Чирский, командующий сухопутными войсками Украины, посетил Багмут в пятницу и провел брифинги с местными командирами о том, как повысить обороноспособность передовых войск.

Денис Ярославский, командир украинской воинской части в Пакмуте, сообщил Espreso TV, что частям некоторых подразделений было приказано переместиться на более безопасные позиции, назвав ситуацию с утра «бойней с обеих сторон».

Победа русских в Пакмуте, население которого до войны составляло около 70 000 человек, станет первым крупным призом в дорогостоящем зимнем наступлении после призыва сотен тысяч резервистов в прошлом году. Россия заявляет, что это будет шагом к завершению захвата промышленного региона Донбасс, что является одной из важнейших целей Москвы.

До войны Багмут был известен своими соляными и гипсовыми рудниками. Украина заявляет, что город не имеет большого стратегического значения, а то, что Россия понесла тяжелые потери при попытке захватить Багмут, может повлиять на ход конфликта.