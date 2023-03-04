Россия окружила украинский Бакмут после нескольких месяцев боев

На этом видео со съемок AFPTV показаны разрушения в городе Багмут 27 февраля 2023 года с высоты птичьего полета. — Украина заявила 28 февраля 2023 года, что ее силы находятся под давлением в почти разрушенном городе Багмут на востоке. Россия уже несколько месяцев пытается захватить Донецкую область.
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В пятницу российская артиллерия обстреляла последние выходы из Багмута, стремясь окружить осажденный украинский город и приблизить Москву к своей первой крупной победе за полгода после самого кровопролитного сражения войны.
Командующий российской частной армией Вагнера сказал, что город, который был опустошен в результате более чем семимесячного наступления России, почти полностью окружен, и только одна дорога все еще открыта для украинских войск.
Агентство Reuters зафиксировало обстрел Россией дорог, ведущих на запад от Багмута, в очевидной попытке помешать украинским силам въезжать в город и выходить из него. Мост в близлежащем городе Кромо был поврежден в результате артиллерийского обстрела российских танков.
Украинские солдаты ремонтируют поврежденные дороги, и все больше солдат направляются к линии фронта в знак того, что Украина еще не готова сдать город. Западнее украинцы вырыли новые траншеи для оборонительных позиций.
Российское государственное информационное агентство РИА выпустило видео, на котором Вагнер идет по промышленному комплексу, поврежденному истребителями. Слышно, как боевик говорит, что украинская армия разрушает инфраструктуру в населенных пунктах возле Багмута, чтобы предотвратить окружение Россией.
Александр Чирский, командующий сухопутными войсками Украины, посетил Багмут в пятницу и провел брифинги с местными командирами о том, как повысить обороноспособность передовых войск.
Денис Ярославский, командир украинской воинской части в Пакмуте, сообщил Espreso TV, что частям некоторых подразделений было приказано переместиться на более безопасные позиции, назвав ситуацию с утра «бойней с обеих сторон».
Победа русских в Пакмуте, население которого до войны составляло около 70 000 человек, станет первым крупным призом в дорогостоящем зимнем наступлении после призыва сотен тысяч резервистов в прошлом году. Россия заявляет, что это будет шагом к завершению захвата промышленного региона Донбасс, что является одной из важнейших целей Москвы.
До войны Багмут был известен своими соляными и гипсовыми рудниками. Украина заявляет, что город не имеет большого стратегического значения, а то, что Россия понесла тяжелые потери при попытке захватить Багмут, может повлиять на ход конфликта.
«Подразделения частной военной компании «Вагнер» практически окружили Багмут», — заявил глава «Вагнера» Евгений Пригожин на видео, которое, как установило агентство Рейтер, было снято на крыше в поселке в 7 км к северу от центра города.
«Остается только один выход (выйти)», — сказал он. «Щипцы смыкаются».
Он призвал президента Украины Владимира Зеленского приказать своим солдатам уйти из Бахмута, чтобы спасти их жизни. Троих пленных украинцев — старика с седой бородой и двух мальчиков — на камеру просят отпустить домой.
Роберт Бровди, командир украинского подразделения беспилотников, действовавшего в Пакмуте, заявил в видео, размещенном в социальных сетях под названием «Матьяр», что его подразделению было приказано немедленно отступить. Он сказал, что воюет там уже 110 дней.
Заместитель командующего Национальной гвардией Украины Владимир Назаренко заявил украинскому радио НВ, что ситуация «критическая» и ведутся «круглосуточные бои».
«Они не учли потери, которые они понесли при попытке взять город штурмом. Задача наших сил в Пакмуте — нанести как можно больше потерь врагу. Каждый метр украинской земли стоит врагу сотни жизней .» он сказал.
«Русских здесь больше, чем у нас есть боеприпасов для их уничтожения».
В последние несколько дней возникла тревога по поводу собственной уязвимости в России после того, как Москва объявила о нескольких ударах беспилотников по целям в глубине России, после чего в четверг последовала вооруженная трансграничная атака.
В пятницу президент Владимир Путин поручил своему Совету безопасности усилить «антитеррористические меры».
Тем временем Зеленский навестил раненых солдат в военном госпитале во Львове. Один пожал руку президенту с кровати и извинился за то, что не может встать. «Верно», — сказал Зеленский. «Придет время, и ты встанешь».
Подробностей о боях за Бахмут Зеленский не сообщил во время вечернего видеообращения, в котором поблагодарил войска за «решительную и отважную» защиту города.
В Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен объявил об очередном раунде военной помощи Украине, пакете боеприпасов и другой поддержке на сумму 400 миллионов долларов.
Соединенные Штаты предоставили Украине почти 32 миллиарда долларов помощи после вторжения России 24 февраля 2022 года.
В Белом доме президент США Джо Байден поблагодарил прибывшего с визитом канцлера Германии Олафа Шольца за его «глубокую» поддержку Украины. Шейлз сказал, что важно послать сигнал о том, что поддержка Украины будет продолжаться «столько, сколько это потребуется и столько, сколько необходимо».
После их встречи Белый дом заявил, что пара подтвердила свое обязательство возложить издержки на российскую агрессию в Украине.
В январе Германия предоставила танки «Пантера», которые, как ожидается, составят основу новых украинских бронетанковых войск.
Некоторые западные союзники критикуют Шольца за то, что он занимает осторожную общественную позицию в отношении вооружения Украины, хотя он наблюдал за серьезным изменением политики страны, которая до войны была крупнейшим потребителем энергоносителей России.
Алексей Макеев, посол Киева в Берлине, сказал, что Германия теперь играет более ведущую роль в вооружении Украины.
Москва, которая утверждает, что аннексировала пятую часть Украины, обвиняет прозападный Киев в угрозе безопасности. Украина и ее союзники заявляют, что вторжение было ничем не спровоцированной захватнической войной.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в лицемерии в пятницу после того, как Блинкен заявил, что Москве нельзя позволить безнаказанно вести войну в Украине, указав на военное вмешательство США по всему миру. Они ненадолго встретились во время встречи министров иностранных дел G-20 в Индии.
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