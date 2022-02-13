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Россия окружила Украину с трех сторон. Здесь можно начать вторжение

13 февраля, 2022
Vsevolod Egorov

Аналитики предупреждают, что российские военные представляют непосредственную угрозу для Украины, поскольку предпринимаются отчаянные дипломатические усилия для предотвращения войны.

Но если вторжение состоится, то непонятно, с чего оно начнется. Россия установила точки давления с трех сторон Украины — в Крыму на юге, Россия на границе двух стран и Беларусь на севере.

Недавние действия России были обнаружены в каждом из трех закоулков Украины и Запада.

С 2014 года большое внимание приковано к Донецкой и Луганской областям, где ведут боевые действия украинские силы и пророссийские сепаратисты.

Основное предположение наблюдателей за действиями России заключается в том, что Москва может увеличить свою уже существующую военную мощь в регионе, что сделает восточную Украину более удобным местом для начала вторжения.

Спутниковые снимки, полученные CNN Крупная база в Ельне, на которой размещались российские танки, артиллерия и прочая бронетехника, была в значительной степени пуста, а в последние дни техника была передвинута вплотную к границе.

Большое количество оружия, в том числе около 700 танков, машин пехоты и баллистических ракет, было перемещено на место и исчезло в конце 2021 года. На видео в социальных сетях видно, как оборудование в поездах и на дорогах Брянской области недалеко от Украины. Щит и техника принадлежат тем же подразделениям, которые были предварительно размещены в Ельне.

Стивен Вуд, старший директор компании Maxar, занимающейся спутниковой съемкой, сказал CNN: «Мне кажется, что это большое количество транспортных средств. [tanks, self-propelled artillery and other support vehicles] Выехал с Северо-восточной стоянки; С центральной стоянки выехало больше бронетехники».

Между тем активность возросла в Курской и Белгородской областях на границе с северо-востоком Украины. Добавлены опасения.

«Мы наблюдаем массовый приток техники и личного состава в Курск», — предупредил в Twitter Конрад Мусика, эксперт по мониторингу военных перемещений из Rosen Consulting.

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Филип Гарбер из Фонда Бодомак в Вашингтоне, детальный аналитик передвижений российских войск, заявил CNN в этом месяце: «Самая мощная наступательная сила России — первая гвардейская танковая армия, обычно дислоцированная в районе Москвы, — продвинулась на 400 километров (250 миль) и южнее. Курск, Киев стоит на пороге артиллерийской атаки на пути вторжения».

Беларусь

Высказывались также опасения по поводу большой концентрации российских войск в Белоруссии, близком союзнике Москвы, которая может обеспечить еще один путь в Украину.

Россия и Беларусь начали 10 дней совместной военной подготовки В четверг его размер и сроки вызвали страх на Западе.

«С учетом ожидаемых 30 000 военнослужащих, спецназа спецназа, истребителей, включая Су-35, ракет двойного радиуса действия «Искандер» и систем ПВО С-400», развертывание Москвы в Беларуси считается самым крупным. Об этом 3 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По данным Центра стратегических и международных исследований (ЦСИМИ), это крупнейшие учения, проводимые Вооруженными силами Беларуси в любое время года. Цель учений, получивших от Минобороны России название «Союзная решимость-2022», предполагает ликвидацию «внешней агрессии».

Некоторые опасаются, что это построит российский проект, поднимающийся с севера в сторону Киева. Ранее в этом месяце европейский дипломат заявил CNN, что развертывание войск было «большой, большой проблемой», которую Москва упустила из-за быстрой атаки на украинскую столицу.

Совместные учения обеспечат безопасность бокового движения через Беларусь и на севере Украины. CSIS предупреждает.
Спутниковые снимки, опубликованные Maxer, показывают продвижение российских военных во многих частях Беларуси. Развертывание может быть связано с совместными учениями, но на других фотографиях видны лагеря, разбитые за сотни миль, недалеко от границы с Украиной.

Однако если Россия сосредоточится на белорусской границе как на пункте пропуска для Украины, то маршрут будет сопряжен с трудностями.

Российские войска должны преодолеть Пинское болото, также известное как Прибетское болото, одно из крупнейших заболоченных мест в Европе, через границу между Беларусью и Украиной площадью 104 000 квадратных миль.

Во время варварской оккупации Германии в 1941 году разрушительной оккупацией Советского Союза этот район был препятствием для нацистских войск.

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По данным Института военных исследований, «механизированные силы трудно преодолеть, когда болота влажные, а местами невозможно».

Крым

Полуостров, который был аннексирован Россией в 2014 году, станет естественной площадкой для любой новой операции, но неясно, попытается ли Москва начать движение из Крыма в Украину.

Максер наблюдал большое развертывание войск и техники, по его оценкам, к северу от столицы Крыма Симферополя прибыло более 550 воинских палаток и сотни автомобилей.

В четверг Maxer впервые зафиксировал новую дислокацию, в том числе бронетехнику в районе города Славное на северо-западном побережье Крыма.

Новые дислокации были замечены в тот же день, когда несколько российских военных кораблей прибыли в крымский порт Севастополь. Министерство обороны России в четверг опубликовало фотографии шести больших десантных кораблей в гавани.

Украинский флот ответил: «Россия постоянно милитаризирует регион Черного моря, заменяя дополнительные десантные корабли, чтобы оказать давление на Украину и мир».

Новые спутниковые снимки показывают продолжающееся российское военное присутствие по всем трем сторонам Украины.

В нем добавили, что военно-морские силы Украины «готовы устраивать любые сцены и провокации и защищать страну с моря».

Любому продвижению на юг Украины могут помочь войска в Приднестровье, поддерживаемом Россией регионе Молдовы.

Аналитики CSIS говорят, что российские войска могут совершить переворот в украинском портовом городе Одесса, к северо-западу от Крыма, «двинув свои плавсредства прямо в порт Одессы».

Он называет такую ​​деятельность «более прибыльной, но и более рискованной». Одесса — густонаселенный город, и городская война пойдет на пользу тем, кто ее защищает, а российским силам придется демонтировать ПВО Украины, а затем воссоединиться с войсками, наступающими с востока страны.

Тим Листер из CNN, Джанлука Меззофиоре и Ольга Войтович внесли свой вклад в репортаж.

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