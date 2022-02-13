Россия окружила Украину с трех сторон. Здесь можно начать вторжение

Аналитики предупреждают, что российские военные представляют непосредственную угрозу для Украины, поскольку предпринимаются отчаянные дипломатические усилия для предотвращения войны.
Но если вторжение состоится, то непонятно, с чего оно начнется. Россия установила точки давления с трех сторон Украины — в Крыму на юге, Россия на границе двух стран и Беларусь на севере.
Недавние действия России были обнаружены в каждом из трех закоулков Украины и Запада.
С 2014 года большое внимание приковано к Донецкой и Луганской областям, где ведут боевые действия украинские силы и пророссийские сепаратисты.
Основное предположение наблюдателей за действиями России заключается в том, что Москва может увеличить свою уже существующую военную мощь в регионе, что сделает восточную Украину более удобным местом для начала вторжения.
Большое количество оружия, в том числе около 700 танков, машин пехоты и баллистических ракет, было перемещено на место и исчезло в конце 2021 года. На видео в социальных сетях видно, как оборудование в поездах и на дорогах Брянской области недалеко от Украины. Щит и техника принадлежат тем же подразделениям, которые были предварительно размещены в Ельне.
Стивен Вуд, старший директор компании Maxar, занимающейся спутниковой съемкой, сказал CNN: «Мне кажется, что это большое количество транспортных средств. [tanks, self-propelled artillery and other support vehicles] Выехал с Северо-восточной стоянки; С центральной стоянки выехало больше бронетехники».
«Мы наблюдаем массовый приток техники и личного состава в Курск», — предупредил в Twitter Конрад Мусика, эксперт по мониторингу военных перемещений из Rosen Consulting.
Филип Гарбер из Фонда Бодомак в Вашингтоне, детальный аналитик передвижений российских войск, заявил CNN в этом месяце: «Самая мощная наступательная сила России — первая гвардейская танковая армия, обычно дислоцированная в районе Москвы, — продвинулась на 400 километров (250 миль) и южнее. Курск, Киев стоит на пороге артиллерийской атаки на пути вторжения».
Беларусь
Высказывались также опасения по поводу большой концентрации российских войск в Белоруссии, близком союзнике Москвы, которая может обеспечить еще один путь в Украину.
«С учетом ожидаемых 30 000 военнослужащих, спецназа спецназа, истребителей, включая Су-35, ракет двойного радиуса действия «Искандер» и систем ПВО С-400», развертывание Москвы в Беларуси считается самым крупным. Об этом 3 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По данным Центра стратегических и международных исследований (ЦСИМИ), это крупнейшие учения, проводимые Вооруженными силами Беларуси в любое время года. Цель учений, получивших от Минобороны России название «Союзная решимость-2022», предполагает ликвидацию «внешней агрессии».
Некоторые опасаются, что это построит российский проект, поднимающийся с севера в сторону Киева. Ранее в этом месяце европейский дипломат заявил CNN, что развертывание войск было «большой, большой проблемой», которую Москва упустила из-за быстрой атаки на украинскую столицу.
Однако если Россия сосредоточится на белорусской границе как на пункте пропуска для Украины, то маршрут будет сопряжен с трудностями.
Во время варварской оккупации Германии в 1941 году разрушительной оккупацией Советского Союза этот район был препятствием для нацистских войск.
По данным Института военных исследований, «механизированные силы трудно преодолеть, когда болота влажные, а местами невозможно».
Крым
Полуостров, который был аннексирован Россией в 2014 году, станет естественной площадкой для любой новой операции, но неясно, попытается ли Москва начать движение из Крыма в Украину.
В четверг Maxer впервые зафиксировал новую дислокацию, в том числе бронетехнику в районе города Славное на северо-западном побережье Крыма.
Новые дислокации были замечены в тот же день, когда несколько российских военных кораблей прибыли в крымский порт Севастополь. Министерство обороны России в четверг опубликовало фотографии шести больших десантных кораблей в гавани.
Украинский флот ответил: «Россия постоянно милитаризирует регион Черного моря, заменяя дополнительные десантные корабли, чтобы оказать давление на Украину и мир».
В нем добавили, что военно-морские силы Украины «готовы устраивать любые сцены и провокации и защищать страну с моря».
Любому продвижению на юг Украины могут помочь войска в Приднестровье, поддерживаемом Россией регионе Молдовы.
Аналитики CSIS говорят, что российские войска могут совершить переворот в украинском портовом городе Одесса, к северо-западу от Крыма, «двинув свои плавсредства прямо в порт Одессы».
Он называет такую деятельность «более прибыльной, но и более рискованной». Одесса — густонаселенный город, и городская война пойдет на пользу тем, кто ее защищает, а российским силам придется демонтировать ПВО Украины, а затем воссоединиться с войсками, наступающими с востока страны.
Тим Листер из CNN, Джанлука Меззофиоре и Ольга Войтович внесли свой вклад в репортаж.
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