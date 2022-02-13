Россия окружила Украину с трех сторон. Здесь можно начать вторжение

Аналитики предупреждают, что российские военные представляют непосредственную угрозу для Украины, поскольку предпринимаются отчаянные дипломатические усилия для предотвращения войны.

Но если вторжение состоится, то непонятно, с чего оно начнется. Россия установила точки давления с трех сторон Украины — в Крыму на юге, Россия на границе двух стран и Беларусь на севере.

Недавние действия России были обнаружены в каждом из трех закоулков Украины и Запада.

С 2014 года большое внимание приковано к Донецкой и Луганской областям, где ведут боевые действия украинские силы и пророссийские сепаратисты.

Основное предположение наблюдателей за действиями России заключается в том, что Москва может увеличить свою уже существующую военную мощь в регионе, что сделает восточную Украину более удобным местом для начала вторжения.

Спутниковые снимки, полученные CNN Крупная база в Ельне, на которой размещались российские танки, артиллерия и прочая бронетехника, была в значительной степени пуста, а в последние дни техника была передвинута вплотную к границе.

Большое количество оружия, в том числе около 700 танков, машин пехоты и баллистических ракет, было перемещено на место и исчезло в конце 2021 года. На видео в социальных сетях видно, как оборудование в поездах и на дорогах Брянской области недалеко от Украины. Щит и техника принадлежат тем же подразделениям, которые были предварительно размещены в Ельне.

Стивен Вуд, старший директор компании Maxar, занимающейся спутниковой съемкой, сказал CNN: «Мне кажется, что это большое количество транспортных средств. [tanks, self-propelled artillery and other support vehicles] Выехал с Северо-восточной стоянки; С центральной стоянки выехало больше бронетехники».

Между тем активность возросла в Курской и Белгородской областях на границе с северо-востоком Украины. Добавлены опасения.

«Мы наблюдаем массовый приток техники и личного состава в Курск», — предупредил в Twitter Конрад Мусика, эксперт по мониторингу военных перемещений из Rosen Consulting.

Филип Гарбер из Фонда Бодомак в Вашингтоне, детальный аналитик передвижений российских войск, заявил CNN в этом месяце: «Самая мощная наступательная сила России — первая гвардейская танковая армия, обычно дислоцированная в районе Москвы, — продвинулась на 400 километров (250 миль) и южнее. Курск, Киев стоит на пороге артиллерийской атаки на пути вторжения».

Беларусь

Высказывались также опасения по поводу большой концентрации российских войск в Белоруссии, близком союзнике Москвы, которая может обеспечить еще один путь в Украину.

Россия и Беларусь начали 10 дней совместной военной подготовки В четверг его размер и сроки вызвали страх на Западе.

«С учетом ожидаемых 30 000 военнослужащих, спецназа спецназа, истребителей, включая Су-35, ракет двойного радиуса действия «Искандер» и систем ПВО С-400», развертывание Москвы в Беларуси считается самым крупным. Об этом 3 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По данным Центра стратегических и международных исследований (ЦСИМИ), это крупнейшие учения, проводимые Вооруженными силами Беларуси в любое время года. Цель учений, получивших от Минобороны России название «Союзная решимость-2022», предполагает ликвидацию «внешней агрессии».

Некоторые опасаются, что это построит российский проект, поднимающийся с севера в сторону Киева. Ранее в этом месяце европейский дипломат заявил CNN, что развертывание войск было «большой, большой проблемой», которую Москва упустила из-за быстрой атаки на украинскую столицу.

Совместные учения обеспечат безопасность бокового движения через Беларусь и на севере Украины. CSIS предупреждает.

Спутниковые снимки, опубликованные Maxer, показывают продвижение российских военных во многих частях Беларуси. Развертывание может быть связано с совместными учениями, но на других фотографиях видны лагеря, разбитые за сотни миль, недалеко от границы с Украиной.

Однако если Россия сосредоточится на белорусской границе как на пункте пропуска для Украины, то маршрут будет сопряжен с трудностями.

Российские войска должны преодолеть Пинское болото, также известное как Прибетское болото, одно из крупнейших заболоченных мест в Европе, через границу между Беларусью и Украиной площадью 104 000 квадратных миль.

Во время варварской оккупации Германии в 1941 году разрушительной оккупацией Советского Союза этот район был препятствием для нацистских войск.

По данным Института военных исследований, «механизированные силы трудно преодолеть, когда болота влажные, а местами невозможно».

Крым

Полуостров, который был аннексирован Россией в 2014 году, станет естественной площадкой для любой новой операции, но неясно, попытается ли Москва начать движение из Крыма в Украину.

Максер наблюдал большое развертывание войск и техники, по его оценкам, к северу от столицы Крыма Симферополя прибыло более 550 воинских палаток и сотни автомобилей.

В четверг Maxer впервые зафиксировал новую дислокацию, в том числе бронетехнику в районе города Славное на северо-западном побережье Крыма.

Новые дислокации были замечены в тот же день, когда несколько российских военных кораблей прибыли в крымский порт Севастополь. Министерство обороны России в четверг опубликовало фотографии шести больших десантных кораблей в гавани.

Украинский флот ответил: «Россия постоянно милитаризирует регион Черного моря, заменяя дополнительные десантные корабли, чтобы оказать давление на Украину и мир».

В нем добавили, что военно-морские силы Украины «готовы устраивать любые сцены и провокации и защищать страну с моря».

Любому продвижению на юг Украины могут помочь войска в Приднестровье, поддерживаемом Россией регионе Молдовы.

Аналитики CSIS говорят, что российские войска могут совершить переворот в украинском портовом городе Одесса, к северо-западу от Крыма, «двинув свои плавсредства прямо в порт Одессы».

Он называет такую ​​деятельность «более прибыльной, но и более рискованной». Одесса — густонаселенный город, и городская война пойдет на пользу тем, кто ее защищает, а российским силам придется демонтировать ПВО Украины, а затем воссоединиться с войсками, наступающими с востока страны.