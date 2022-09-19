Посланник Ватикана и его помощники не пострадали, когда, как сообщается, попали под обстрел во время гуманитарной миссии на Украине. Британские официальные лица обвинили Россию в подготовке к расширению атак на невинных мирных жителей.

Милостыня Ватикана кардинал Конрад Краевский сказал, что он «не знал, куда бежать» во время ужасного субботнего инцидента недалеко от города Сапоригия. Об этом сообщает Vatican News. О травмах не сообщалось.

«Впервые в жизни я не знал, куда бежать. Бежать недостаточно, нужно знать, куда идти», — сказал кардинал польского происхождения Службе новостей Ватикана.

Краевский находится в Украине в четвертый раз с тех пор, как в феврале российские войска начали вторжение в Украину. Его сопровождали два епископа — один католик, один протестант — и украинский солдат, чтобы предложить помощь и розарий, сообщает служба новостей.

Официальные лица заявили в воскресенье, что российские бомбардировки за ночь обрушились на большую часть территории Украины, поскольку британское министерство обороны недавно выступило с категорическим предупреждением о том, что Москва пристально следит за гражданскими целями.

«В течение последних семи дней Россия наносила удары по гражданской инфраструктуре даже там, где не ощущалось непосредственного военного воздействия», — говорится в сообщении министерства на онлайн-брифинге.

«Столкнувшись с неудачами на линии фронта, Россия, возможно, расширила свои ударные позиции, пытаясь напрямую подорвать моральный дух украинского народа и правительства».

Ватикан Энай и его помощники избежали ранений, когда якобы открыли огонь во время выполнения гуманитарной миссии в Украине. новости Ватикана

Милостыня Ватикана кардинал Конрад Краевский сказал, что он «не знал, куда бежать» во время ужасного субботнего инцидента недалеко от города Сапоригия. новости Ватикана

Пока кардинал Краевский и его помощники были в поездке на Украину. новости Ватикана

Пятеро мирных жителей были убиты на востоке Донецкой области за выходные в результате обстрелов со стороны России; Западнее, в Никополе, пострадали десятки жилых домов, газопроводов и линий электропередач, сообщили губернаторы регионов. Губернатор области Валентин Резниченко сообщил, что в результате ночного обстрела три человека получили ранения.

В результате взрывов российских войск во время эвакуации психиатрической больницы в городе Стрелеча Харьковской области погибли четыре врача и двое пациентов, сообщил губернатор Олег Синихубов.

По словам губернатора области Виталия Кима, ночью в результате российских обстрелов пострадала больница в Николаеве, еще двое получили ранения в других частях области.

В результате российских бомбардировок погибли четыре врача и двое пациентов получили ранения. AP Photo/Алексей Александров

Краевский находится в Украине в четвертый раз с тех пор, как в феврале российские войска начали вторжение в Украину. Бассейн Ватикана / Getty Images

Украина сообщает, что сепаратисты в Донецке убили одного заключенного и ранили четверых, когда прокиевские силы атаковали колонию для военнопленных.

О последних потерях стало известно после того, как в воскресенье появились отвратительные фотографии предполагаемых «камер пыток», которые российские войска использовали против украинцев. Глава Евросоюза призвал к расследованию предполагаемых военных преступлений Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном выступлении в субботу заявил, что «на освобожденных территориях Харьковщины, в различных городах и поселках уже обнаружено более 10 камер пыток».

с почтовыми проводами