Россия опубликовала видео трофейных немецких танков и боевых машин США в Украине

13 июня (Рейтер) — Министерство обороны России опубликовало во вторник видеозапись, на которой, по его словам, танки Panther немецкого производства и боевые машины Bradley американского производства, захваченные российскими войсками в ожесточенном бою с украинскими войсками.
Агентство Reuters смогло подтвердить, что транспортные средства, показанные на видео, были танками Leopard и боевыми машинами Bradley, но не смогло независимо проверить место или дату съемки.
Минобороны заявило, что бронетехника и танки были захвачены на Запорожском фронте на юге Украины, одном из районов, где украинские силы пытаются перейти в контрнаступление.
На кадрах, размещенных на официальном канале министерства в приложении для обмена сообщениями Telegram, показаны два танка Leopard и две поврежденные боевые машины Bradley.
На видео видно, как солдаты его военной группы «Восток» осматривают технику, в коротком заявлении министерство назвало «наши трофеи» с кадрами захваченной военной техники.
Он отметил, что двигатели некоторых машин все еще работали, что свидетельствует о том, как быстро скрылся их украинский экипаж.
Reuters не может проверить такие отчеты о полях сражений.
Украина заявила в понедельник, что ее войска отбили деревни у российских войск вдоль фронта протяженностью примерно 100 км на юго-востоке после начала долгожданного контрнаступления на прошлой неделе.
Неподтвержденные сообщения российских военных блогеров предполагают, что российские войска, возможно, отбили часть территории, которую они отдали в последние дни.
Репортаж Эндрю Осборна и Феликса Лайта. Редактирование Гарета Джонса.
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