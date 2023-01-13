Россия освободила ветерана ВМС США, который, по-видимому, в прошлом году незаконно пересек границу из Польши в Калининград, в сердце России, и содержался там в течение девяти месяцев.

Бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон объявил, что Тейлор Дадли был передан под стражу США в Польше в четверг.

Государственный департамент не дал немедленного комментария по существу, но заявил, что ему известны «сообщения» о депортации гражданина США из России. Министерство заявило, что оно было ограничено в своих высказываниях по этому делу из соображений конфиденциальности.

Однако Ричардсон сказал, что посольства США в Варшаве и Москве сыграли свою роль в освобождении Дадли, и даже назвал имена нескольких дипломатов, которые работали над этим вопросом.

В отличие от предыдущих громких выпусков Россией заключенных американцев, таких как звезда WNBA Бриттни Гренье и бывший морской пехотинец США Тревор Рид, для Дадли не было никакой услуги за услугу, которую США никогда не считали несправедливо задержанной.

35-летний Дадли был объявлен пропавшим без вести в прошлом году властями Лансинга, штат Мичиган. Представитель его семьи сказал, что Дадли отправился в Европу с рюкзаком, отправился в Польшу на музыкальный фестиваль и в какой-то момент перебрался в Калининград и был арестован в апреле 2022 года.

Ричардсон, который работал от имени семей нескольких американцев, задержанных за границей, сказал, что работа по освобождению Дадли заняла более шести месяцев и «делалась осторожно и с участием на местах как в Москве, так и в Калининграде и при полной поддержке семья Тейлор вернулась в Соединенные Штаты».