Россия освободила пленного врача, снявшего мариупольский ужас

Таллинн, Эстония — Российские силы в пятницу освободили известного украинского медика, кадры которого были тайно вывезены из осажденного Мариуполя командой Associated Press через три месяца после того, как она была схвачена на улицах города.

Юлия Баевская известна в Украине как Тайра, прозвище, которое она выбрала для видеоигры World of Warcraft. Используя нательную камеру, она записала 256 ГБ двухнедельных усилий своей команды по спасению раненых, в том числе российских и украинских солдат.

Ролики привезли в Associated Press последний журналист-международник в украинском городе Мариуполь, один из которых сбежал с ней в тампоне 15 марта. В тот же день российский авиаудар нанес удар по театру в центре города, в результате чего погибло около 600 человек, согласно расследованию Associated Press.

«Это было прекрасное чувство облегчения. Это звучит как обычные слова, и я даже не знаю, что сказать», — сказал Ассошиэйтед Пресс ее муж Вадим Пожанов поздно вечером в пятницу, глубоко дыша, чтобы сдержать свои эмоции. Позанов рассказал, что разговаривал по телефону с Тайрой, которая ехала в больницу в Киеве, и опасался за ее здоровье.

Сначала семья молчала, надеясь, что переговоры пойдут своим чередом. Но Ассошиэйтед Пресс поговорило с ним, прежде чем опубликовать контрабандные видеоролики, которые привлекли миллионы зрителей по всему миру, в том числе некоторые из крупнейших сетей в Европе и Соединенных Штатах. Позанов выразил благодарность за репортаж, который показал, что Тайра пыталась спасти российских солдат, а также украинских мирных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об освобождении Тайры в патриотическом обращении.

«Я благодарен всем, кто работал для достижения этого результата. Тайра уже дома. Мы продолжим работать, чтобы всех освободить», — сказал он.

Сотни видных украинцев, включая местных чиновников, журналистов, активистов и правозащитников, были похищены или взяты в плен.

Россия представила Тайру как работающую на националистический батальон «Азов», что соответствует утверждениям Москвы о том, что она пытается «очернить» Украину. Но AP не нашло таких доказательств, а друзья и коллеги заявили, что не имеют никаких связей с «Азовом», который сделал последний бой на Мариупольском металлургическом заводе, прежде чем захватить или убить сотни его бойцов.

Сама запись является убедительным свидетельством ее усилий по спасению раненых с обеих сторон.

На видео, снятом 10 марта, видно двух российских солдат, которых украинский солдат чуть не вытащил из машины скорой помощи. Один в инвалидной коляске. Другой стоит на коленях со связанными за спиной руками, его нога явно повреждена. Их глаза закрыты зимними шапками, а на руках у них белые повязки.

Украинский солдат ругает кого-то. — Успокойся, успокойся, — сказала ему Тайра.

Женщина спрашивает ее: «Вы собираетесь иметь дело с русскими?»

Она отвечает: «Они не будут к нам добры». «Но я не могу иначе. Они военнопленные».

Тайра была участницей игр Ukraine Invictus Veterans Games, где она должна была соревноваться в стрельбе и плавании. Invictus сказала, что она была военным врачом с 2018 по 2020 год, но с тех пор ее уволили.

В 2021 году она приобрела нательную камеру для съемок документального сериала Netflix о вдохновляющих персонажах, созданных британским принцем Гарри, основавшим Invictus Games. Но когда российские войска вторглись, они вместо этого использовали его для съемок сцен с ранеными мирными жителями и солдатами.