Россия осуждает заявления сенатора США Грэма об убийствах россиян

Сценарий: Джей Фолконбридж и Джои Роулетт.

МОСКВА/ВАШИНГТОН (Рейтер) — Россия в воскресенье осудила сенатора США Линдси Грэма за то, что она сказала президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев, что поддержка США Украины — это лучшие деньги, которые Вашингтон когда-либо тратил, и что «русские умирают».

На пятничной встрече Зеленский сказал Грэму, что «теперь мы свободны».

«И русские умирают», — сказал Грэм, согласно видео, предоставленному пресс-службой президента Украины.

В следующей части редактирования видео Грэм с улыбкой сказал: «Это лучшие деньги, которые мы когда-либо тратили».

Из видео, предоставленного пресс-службой Президента Украины, неясна точная хронология высказываний Грэма.

Офис президента Украины не сразу ответил в воскресенье на запрос полной стенограммы выступления Грэма на встрече.

Россия осудила высказывания Грэма.

«Трудно представить себе больший позор для страны, чем наличие таких сенаторов», — цитирует Shot Telegram слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Грэма, 67-летнего республиканца, старым дураком.

«Старый придурок сенатор Линдси Грэм сказал, что США еще не тратили деньги так успешно на уничтожение россиян», — заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Он не должен был этого делать».

«Как обычно, российская пропагандистская машина работает», — сказал Грэм агентству Reuters в воскресенье по электронной почте, ссылаясь на замечания Медведева о его визите в Киев, которые он использовал, чтобы убедить Вашингтон отправить больше оружия Украине.

Грэм сказал, что он упомянул Зеленскому, «что Украина приняла американский девиз «Живи свободным или умри». Со стороны Соединенных Штатов это была хорошая инвестиция, чтобы помочь освободить Украину от российских военных преступников».

История продолжается

Он добавил: «Г-н Медведев, если вы хотите, чтобы русские перестали гибнуть на Украине, уходите. Остановите вторжение. Остановите военные преступления. Правда в том, что вам и (президенту Владимиру) Путину наплевать на российских солдат». сказал. .

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил в воскресенье в Twitter, что лучшая инвестиция, которую могут сделать США и Запад, — это «полная и безоговорочная победа Украины».

(Репортаж Джея Фолконбриджа в Москве и Джой Руле в Вашингтоне; Дополнительный репортаж Макса Хандерера в Киеве; Редактирование Фрэнсис Керри)