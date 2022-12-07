Россия отвергает обвинения в том, что президент Путин упал с пяти грязных ступеней

Во вторник пресс-служба президента России Владимира Путина опровергла возникшие слухи о том, что он упал с лестницы и испачкался.

В длинном посте в Telegram генерал СВР, антикремлевского канала, заявил, что у 70-летнего Путина был напряженный день, когда он обсуждал слабеющую экономику России и войну с Украиной, и что позже он упал с лестницы. «В конце дня, — заявил генерал СВР, — Путин поскользнулся на пять ступенек, при падении приземлился на копчик и «непроизвольно испражнялся».

«Это абсолютно неправда: Кремль

Офис прессы и информации Президент Российской Федерации в электронном письме Newsweek опроверг подобные предположения.

«Что касается вашего запроса, мы можем сказать, что это совсем не так», — говорится в электронном письме. «Генерал СВР» — неофициальный канал, а анонимной группой в Telegram, согласно Newsweek, руководит бывший сотрудник российской службы внешней разведки, который также имеет доступ к Путину и его сотрудникам. Но канал известен своими антикремлевскими обновлениями и другой непроверенной информацией. Известно также, что канал несколько раз писал о предполагаемом плохом состоянии здоровья президента России Путина среди других необоснованных утверждений.

Ранее аналогичные утверждения о болезни Путина циркулировали в мае, которые позже были опровергнуты российским чиновником в интервью французскому телеканалу TF1. Ходили слухи, что Путин покинул встречи, чтобы получить медицинскую помощь, и утверждалось, что его «постоянно сопровождала по месту проведения группа врачей», что подпитывало слухи о возможных проблемах со здоровьем. Также было несколько неподтвержденных сообщений о том, что у Путина были проблемы со здоровьем, хотя остается неясным, от чего мог страдать российский президент.

В интервью LBC Radio 20 мая Кристофер Стил, также бывший сотрудник британской разведки, сказал, что есть доказательства того, что российский президент Путин пропускал заседания Совета безопасности, которые должны длиться целый час. «Эти сессии были разделены на несколько секций, — объяснил Стил. «[Putin] И он выписывается и получает какое-то лечение между этими отделениями».