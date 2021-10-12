Россия отвергает территориальный контроль Японии над цепью островов в ответ на заявление лидера Кремля World News

Кремль заявил, что не признает претензий Японии на цепь островов между двумя странами.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлением нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о распространении суверенитета страны на острова. Также известен как Северные территории Токио и Курильские острова в России..

«Мы не согласны с таким заявлением», – сказал Песков.

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Есть спорные острова между Японией и Россией. Изображение: Google Maps



«Это территория России. Россия на разных уровнях подтверждала свою политическую волю к продолжению диалога с Японией для решения ключевых вопросов повестки дня».

Региональный спор по островам был захвачен Советским Союзом в конце Второй мировой войны.

Это помешало России и Японии подписать формальное мирное соглашение.

До этого Российская империя и Японская империя подписали Симодский договор в 1855 году, в результате чего четыре острова к югу от Японии и России были отданы на север.

Ранее в этом году премьер-министр России Михаил Мичустин заявил, что Кремль рассматривает возможность посещения островов и создания там особой экономической зоны.

Он посетил больницу и рыбный завод в Идуропе, одном из четырех южных островов, и сказал рабочим завода, что правительство рассматривает возможность создания особой экономической зоны, в которой рабочие и инвесторы будут освобождены от большинства налогов и таможенных пошлин.

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Фотография сделана из обсерватории Равусу Кунашири в Раваку, провинция Хоккайдо. Изображение: A.P.



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Остров Кунашири на Курильских островах / Северная территория



Это произошло после того, как Россия продолжила наращивать свое военное присутствие на островах в 2016 году, разместив береговые ракетные системы.