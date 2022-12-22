Россия отвергла решение США отправить ракеты Patriot на Украину | Российско-украинские военные новости

Москва заявила, что приобретение Украиной ракет Patriot у США, о котором было объявлено во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, не поможет урегулировать конфликт и не помешает России в достижении ее целей.

Хотя система ПВО «Патриот» широко считается передовой, президент Владимир Путин назвал ее «слишком старой», заявив журналистам в четверг, что Россия найдет способ противостоять ей. В то же время он сказал, что Россия хочет положить конец войне на Украине, что неизбежно будет включать дипломатическое решение.

«Наша цель — не раскрутить маховик военного конфликта, а положить конец этой войне», — сказал Путин журналистам. «Мы будем стремиться довести это до конца, и чем скорее, тем лучше, конечно».

Эти комментарии вызвали быстрый скептицизм со стороны Соединенных Штатов. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Путин «не показал абсолютно никаких признаков того, что он готов вести переговоры», чтобы положить конец войне, которая началась с вторжения России в Украину 24 февраля.

«Совсем наоборот», — сказал Кирби журналистам во время онлайн-конференции. «Все это он [Putin] Человек, который хочет продолжать наблюдать за насилием над украинским народом, делает это на земле и в воздухе. [and] Увеличить войну».

«Законные цели»

Россия постоянно заявляла, что открыта для переговоров, но Украина и ее союзники подозревают, что это уловка, чтобы выиграть время после серии поражений и отступлений России на поле боя, которые изменили ход 10-месячной войны в пользу Киева.

Воодушевленный поддержкой, оказанной президентом Джо Байденом во время его поездки в Вашингтон в среду, Зеленский вернулся в Украину, что стало его первой зарубежной поездкой с тех пор, как Россия вторглась в соседнюю страну.

«Мы возвращаемся из Вашингтона с хорошими результатами. То, что действительно может помочь», — сказал он в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Салам Кодер из «Аль-Джазиры» в репортаже из Москвы сказал, что Россия «ясно» дала понять, что вся помощь США Украине — «патриотических организаций или иных» — будет законной целью.

«Кроме того, персонал, который может быть развернут с такими системами для обучения или эксплуатации этих систем, также станет мишенью для российских военных», — сказал Кодер.

Кодер процитировал Валерия Герасимова, начальника штаба российских вооруженных сил, который предупредил, что «Соединенные Штаты активно участвуют в этом конфликте, отправляя и поставляя Украине больше оружия».

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что во время его визита в Вашингтон не было никаких признаков готовности Зеленского к мирным переговорам, что доказывает, что США ведут опосредованную войну с Россией «до последней Украины».

«Это не способствует быстрому решению, наоборот», — сказал Песков о заявлении Патриотической организации. Это не может помешать Российской Федерации добиться своих целей в ходе специальной военной операции, используя слово России для обозначения войны, унесшей жизни десятков тысяч человек.

Зеленский заявил Конгрессу в среду, что помощь США его стране была инвестицией в демократию, поскольку он разжигал сражения против нацистов во Второй мировой войне, чтобы потребовать дополнительной помощи против российского вторжения.

В четверг Конгресс был близок к тому, чтобы утвердить дополнительные 44,9 миллиарда долларов в виде чрезвычайной военной и экономической помощи в рамках более широкого законопроекта о расходах правительства США. Это будет сверх 50 миллиардов долларов, уже отправленных в Украину в этом году.

Администрация Байдена объявила о предоставлении еще 1,85 млрд долларов военной помощи Украине, включая систему Patriot, когда Зеленский начал свой визит в среду.

Журналист и писатель Оуэн Мэтьюз говорит, что главная задача украинского президентства состоит в том, чтобы обеспечить, чтобы продолжающееся вторжение России было «в центре повестки дня США».

«Путин делает ставку на то, что США и Запад потеряют интерес к Украине из-за усталости и растущей политической оппозиции. Лучшая стратегия, которой могут следовать русские, — это надеяться, что западные союзники Украины в конце концов сдадутся», — Мэтьюз, занимающийся делами России, рассказал Аль-Джазира.

«Сохранение этой поддержки было важно для Зеленского, и ему это удалось», — добавил он.

Битва при Багмуте

Между тем Герасимов заявил, что линия фронта на Украине стабильна, а силы Москвы сосредоточены на захвате восточной части Донецкой области, где раздираемый войной город Багмут стал эпицентром боевых действий.

Он сказал, что российские войска «сосредоточены на завершении освобождения» Донецка, одного из четырех регионов, которые, по утверждению Москвы, аннексированы, но не полностью контролируются.

Герасимов также сказал, что Россия впервые применила на Украине гиперзвуковые ракеты, в том числе ракеты «Кинзель» — часть арсенала, который Путин назвал «непобедимым».

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил воинские части, воюющие на территории Украины, сообщает в четверг государственное информационное агентство РИА. Не сказал где.