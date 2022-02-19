sport

Россия ответила на критику президента МОК в адрес тренера Камилы Валеевой

19 февраля, 2022
Boleslava Sokolova

После того, как президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил обеспокоенность по поводу реакции тренера Камилы Валеевой на разочаровывающую произвольную программу, Россия нанесла ответный удар.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков провел в пятницу пресс-конференцию, на которой защитил методику тренировок в Китайской Республике по всем зимним видам спорта.

Об этом Песков сообщил через Карлос Грумман для Reuters. «Ему не нравится резкость наших тренеров, но все знают, что в спорте высокого уровня жестокость тренера является залогом достижения их спортсменами побед. Мы видим, как спортсмены добиваются побед. Так давайте же гордиться победителями, поздравляем наших медалистов. Валиева заняла четвертое место, но в спорте высокого уровня это были самые сильные победы».

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