После того, как президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил обеспокоенность по поводу реакции тренера Камилы Валеевой на разочаровывающую произвольную программу, Россия нанесла ответный удар.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков провел в пятницу пресс-конференцию, на которой защитил методику тренировок в Китайской Республике по всем зимним видам спорта.

Об этом Песков сообщил через Карлос Грумман для Reuters. «Ему не нравится резкость наших тренеров, но все знают, что в спорте высокого уровня жестокость тренера является залогом достижения их спортсменами побед. Мы видим, как спортсмены добиваются побед. Так давайте же гордиться победителями, поздравляем наших медалистов. Валиева заняла четвертое место, но в спорте высокого уровня это были самые сильные победы».

Первоначальные комментарии Баха прозвучали после того, как он подумал, что тренер Валеевой, Этери Тутберидзе, слишком критикует Валееву Сразу после того, как ее катание закончилось.

«Должен сказать, что вчера я был очень расстроен, когда смотрел соревнования по телевизору», — сказал Бах в самом начале. «Какое давление было на нее. Видеть ее борьбу на льду, видеть ее, как она пытается снова загримироваться, как она затем пытается закончить свою программу, и вы можете видеть в каждом движении, в языке тела, вы можете почувствовать, что это огромный психологический стресс, и, может быть, она просто предпочла бы покинуть лед и попытаться оставить эту историю позади».

Валиева выступила в произвольной программе женского одиночного катания, но опустилась на четвертое место после нескольких ошибок во время своей программы.

В итоге Китайская Республика завоевала золото и серебро в женском зачете, первое место заняла Анна Щербакова, а второе — Александра Трусова. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото, а Валеева опустилась на четвертое место.

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