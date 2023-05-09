Россия отдает дань уважения Второй мировой войне и обрушивает ракетный дождь на Украину – NBC Connecticut

Президент России Владимир Путин заявил во вторник на параде Победы в своей стране на Красной площади в Москве, что вскоре после того, как кремлевские силы запустили крылатые ракеты по украинским целям, против России разразилась «настоящая война» из-за «необузданных амбиций Запада».

«Сегодня цивилизация вновь стоит на решающем поворотном этапе», — сказал Путин на ежегодных торжествах в Москве, посвященных победе над нацистской Германией во Второй мировой войне. «Против нашей Родины разразилась настоящая война».

С тех пор, как более 14 месяцев назад Россия вторглась к своему соседу, Путин неоднократно представлял войну на Украине как опосредованный конфликт с Западом. Официальная кремлевская интерпретация войны рисует картину экзистенциальной борьбы с Западом, который, по мнению Москвы, использует Украину только как инструмент для уничтожения России, переписывания ее истории и сокрушения ее традиционных ценностей. Эта версия событий доминировала в освещении войны российскими государственными СМИ.

В своем выступлении Путин настаивал на том, что в конфликте виноваты «необузданные амбиции, высокомерие и безнаказанность» Запада.

Путин приветствовал солдат, воюющих на Украине, которые присутствовали на параде. «В Россию! В наши храбрые вооруженные силы! В победу!» Путин завершил речь.

Россия обстреляла территорию Украины крылатыми ракетами во вторник вечером, за несколько часов до начала парада в Москве, который проходит в этом году в условиях строгих мер безопасности.

Военно-воздушные силы Украины заявили, что кремлевские силы за ночь выпустили 25 ракет в ходе серии ударов по Украине, добавив, что ПВО удалось уничтожить 23 из них.

В Telegram ВВС сообщили, что восемь ракет «Калибр» были запущены с авианосцев в Черном море в восточном направлении и 17 ракет — со стратегических самолетов.

Обстрел произошел, когда в Москве и других городах прошли военные парады и другие торжества, посвященные Дню Победы, крупнейшему светскому празднику России в этом году, который был омрачен войной на Украине.

Российские СМИ насчитали 24 российских города, которые впервые за многие годы отменили военные парады 9 мая — один из основных праздничных дней в России. Шествия Бессмертного полка, когда толпы людей выходят на улицы с портретами родственников, погибших или служивших во Второй мировой войне, — еще одна опора праздника — также были отменены во многих городах.

Региональные власти обвинили в этом неуказанные «проблемы безопасности». Однако некоторые предполагают, что причиной отмены парадов «Бессмертного полка» является тот факт, что россияне могут привозить на эти парады фотографии родственников, погибших в Украине, что иллюстрирует масштабы потерь России в затянувшемся конфликте.

Москва стремилась продемонстрировать силу во время своего главного парада на Красной площади, прокатившись по нему с первоклассной военной техникой и лидерами постсоветских стран, стоящими рядом с президентом Владимиром Путиным.

Сначала ожидалось присутствие только одного из них — президента Кыргызстана Садира Жаброва, но в понедельник официальные лица подтвердили, что в Москву направляются также лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Однако парад выглядел скромнее, чем обычно: над Красной площадью не летали военные самолеты, было показано меньше военной техники. Впервые за многие годы шоу закончилось менее чем за час.

Кратковременное празднование последовало за расплывчатыми официальными сообщениями на прошлой неделе о том, что два украинских беспилотника под покровом темноты влетели в центр Москвы и достигли Кремля, прежде чем были сбиты. Кремль назвал это покушением на Путина. Украина отрицала свою причастность.

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