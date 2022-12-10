Россия отказывается предоставить Пакистану ту же скидку на нефть, что и Индия, ссылаясь на существующие контракты с крупными покупателями.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф (на снимке) Изображение: ИАНС

Россия отказалась продавать сырую нефть со скидкой Пакистану по ценам, по которым она продавала сырье Индии, сославшись на существующие контракты с крупными покупателями. Развитие произошло во время недавней встречи в Москве между российскими официальными лицами и пакистанскими представителями Мосадеком Маликом, государственным министром (нефтяной департамент) и капитаном (в отставке) Мохаммедом Махмудом, министром нефти.

Пакистан утверждал, что получил скидку от России, но участники переговоров не смогли определить цену, по которой предлагался товар. The Economic Times сообщила, что Москва отказалась отдать Пакистану столько же, за сколько он продает нефть в Индию.

Экспорт российской нефти в Индию резко вырос после войны на Украине, и Москва стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию в течение двух месяцев подряд, начиная с октября. В отчете добавлено, что Индия в настоящее время изучает возможности стать центром экспорта российской нефти в Бангладеш.

В докладе также утверждалось, что российская сторона не проявляла особого интереса к предлагаемому проекту нефтепровода между Россией и Пакистаном.

Кроме того, в ответ на Китайско-пакистанский экономический коридор Россия недавно решила поддержать индийский порт Чабахар в Иране, чтобы улучшить региональную связь в Евразии. Москва согласилась инвестировать в развитие логистического узла для увеличения транзитных мощностей в иранских портах Шахид Раджаи и Чабахар, чтобы получить доступ к прибыльным рынкам Индии и Юго-Восточной Азии. Вхождение России в порт Чабахар, вероятно, увеличит пропускную способность порта, построенного Индией.

Индия настаивает на подключении порта Чабахар к Международному транспортному коридору Север-Юг (INSTC) и хочет, чтобы Москва участвовала в этой инициативе. INSTC представляет собой мультимодальный торговый коридор протяженностью 7 200 км, состоящий из морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов для перевозки грузов между Индией, Ираном, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией и Европой. Маршрут в основном предполагает перевозку грузов из Индии, Ирана, Азербайджана и России морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

В своих переговорах с Россией и странами Центральной Азии Индия неоднократно обсуждала пути расширения возможностей INSTC как жизнеспособного транспортного коридора в регионе Евразии.