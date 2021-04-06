Фотограф: Андрей Рудаков / Bloomberg Фотограф: Андрей Рудаков / Bloomberg

Российские чиновники преуменьшают признание Китая CanSino Biologics Inc. Вакцина Govt-19 – единственная зарубежная вакцина, которая была протестирована внутри страны, поскольку они считают, что могут вакцинировать широкую публику, используя отечественные видеозаписи.

Регистрация для получения одноразовой вакцины заняла так много времени, потому что местные власти предпочитают вакцины российского производства, по словам трех человек, знакомых с ситуацией, которые попросили не называть их имени, поскольку информация не была общедоступной.

Один из правительственных чиновников сказал, что было неясно, как быстро Россия сможет измерить производство своих отечественных вакцин, когда местный партнер Канчино, ООО «Петровакс Фарм», подал на утверждение в ноябре. Но в настоящее время иностранные размеры не требуются, сказал человек, и тогда выстрел каннино может быть одобрен.

Представитель компании Petrovax, которая занимается внутренним медицинским тестом китайской вакцины, сказал, что для регистрации иностранных медицинских товаров часто требуется больше времени. Минздрав России не ответил на запрос о комментарии. Кансино не ответил во время государственного праздника в Китае.

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Россия и Китай агрессивно продают свои вакцины за границу, поскольку западные правительства обвиняются в плохих вакцинах за счет бедных стран. Москва и Пекин также не считают иностранные кадры признаком того, что они играют в политику с вакцинами.

«Я могу с уверенностью сказать, что наши вакцины самые лучшие», – сказал президент Владимир Путин. Сказал О трех российских вакцинах, доступных после того, как он получил первую дозу по государственному телевидению в прошлом месяце, но не раскрывает, какой укол он выбрал. «В принципе, вы можете взять любой из них, и они находятся на лучшем уровне в мире».

Компания «Петровакс», которая в прошлом году завершила вакцинацию участников фазы 3 теста на домашнюю канюлю, ранее сообщала Полагался на россию С января предоставит международное признание. Однако представитель компании сообщил, что министерство здравоохранения недавно запросило дополнительную информацию.

Экстренное использование

Это отличается от подхода, использованного для трех российских вакцин, которые были одобрены для использования в экстренных случаях до начала заключительного этапа испытаний.

Предварительные данные показывают, что вакцина для собак широко распространена. Коэффициент полезного действия составляет 65,7%, и он одобрен для использования в Китае. Мексика, Пакистан и Венгрия.

Петровакс, принадлежащий богатому россиянину Владимиру Ботанину, инвестирует 2 миллиарда рублей (26 миллионов долларов) в новую линейку продуктов для доставки шотов и экспорта в Россию.

В то время как Россия увеличивает производство своих внутренних вариантов, страна отстает в своей кампании вакцинации, что вызывает опасения, что она может столкнуться с третьей волной заражения Govt-19. По данным газеты «РБК», только около 4,7% населения получили первую дозу вакцины. Для сравнения: 12% в Турции, 32% в США и половина в Великобритании.

России не нужно регистрировать иностранную вакцину, потому что у нее уже есть много вариантов, – говорит Дмитрий Кулиш, биолог, профессор Сколтеха в Москве, работавший в фармацевтической отрасли.

«Людям нужно знать, что они получают хороший продукт и не слишком беспокоятся о своем выборе», – сказал Гулиш.

– С помощью Ильи Арчибо