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Россия отложила запуск посадочного модуля «Луна-25» до 2023 года

7 сентября, 2022
Marfa Fedoroa

Возобновление Россией исследований Луны с помощью роботизированного посадочного модуля «Луна-25» перенесено на 2023 год.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о переносе сроков, сообщает ТАСС. РоскосмосЭто произошло на полях Восточного экономического форума в среду (7 сентября). Когда его спросили, Луна 25 — К сожалению, да, — ответил Борисов. я упомянул тас (Откроется в новой вкладке).

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