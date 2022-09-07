Россия отложила запуск посадочного модуля «Луна-25» до 2023 года

Возобновление Россией исследований Луны с помощью роботизированного посадочного модуля «Луна-25» перенесено на 2023 год.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о переносе сроков, сообщает ТАСС. Роскосмос Это произошло на полях Восточного экономического форума в среду (7 сентября). Когда его спросили, Луна 25 — К сожалению, да, — ответил Борисов. я упомянул тас (Откроется в новой вкладке).

Говорят, датчик скорости и расстояния поможет зонду совершить безопасную и легкую посадку. Луна Во время испытаний производительность была низкой, что привело к задержкам с этого месяца до 2023 года. Датчик производится концерном «Вега», входящим в холдинг «Ростех» «Росэлектроника», принадлежащий госкорпорации «Ростех», сообщает ТАСС.

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Посадка в Антарктиде

«Луна-25» станет первой в современной российской истории миссией, которая отправится к Луне. (Советский Союз, распавшийся в начале 1990-х годов, отправил серию зондов к ближайшему соседу Земли.) Зонд нацелен на район на южном полюсе Луны и приземлился возле кратера Боглавского.

К юго-западу от кратера Манзини есть «защищенная зона» для десантных кораблей.

Российский лунный посадочный модуль был построен и испытан авиакомпанией НПО Лавочкина. Запланированный запуск Luna 25 неоднократно переносился с прошлого года на май, август, затем на сентябрь 2022 года, а теперь и на 2023 год.

Обязанности по отбору проб почвы

Луна-25 изучит верхний поверхностный слой и хрупкий слой лунная атмосфера Это помогает разработать методы посадки и отбор проб почвы. Заявленный активный срок службы лунного зонда составляет не менее одного земного года.

Эта российская лунная миссия продолжает серию исследований Луны, предпринятых Советским Союзом, которая закончилась в 1976 году, когда Луна 24 Он успешно доставил на Землю около 6 унций (170 граммов) лунного грунта.

Миссия «Луна-25» последует за орбитальным аппаратом «Луна-26» и спускаемым аппаратом «Луна-27», после чего Россия начнет развертывание. Научный форпост на Луне В сотрудничестве с Китаем.

До этого Вторжение России в Украину Европейское космическое агентство (ЕКА) должно было предоставить европейскую камеру Pilot-D, которая была специально разработана для посадки Луны 25 на поверхность Луны. После февральского вторжения Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с камерой в числе ряда других совместных космических проектов с Россией.