В среду Россия направила военные самолеты для оказания помощи около 2000 пожарных на почти 800000 гектаров (около 2 миллионов акров) территории для борьбы с лесными пожарами в Сибири.

Бомбардировщик ударил вскоре после полудня перед военной базой США, отправив транспортные самолеты Ил-76 в район Саку-Якудия. Армейские вертолеты использовались для перевозки пожарных и самолетов-разведчиков для обнаружения самых сильных пожаров.

Агентство по борьбе с лесными пожарами «Авиалзукрана» заявило во вторник, что ситуация в Якутии ухудшается: на площади 578 000 гектаров сгорело 144 пожара. Всего в Сибири бушует около 300 площадей.

Помощь военных пришла после того, как местные жители обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой прислать дополнительное оборудование и оборудование для пожаротушения.

Пожарным на земле трудные условия для борьбы

“ Непредсказуемый ” пожар

Кремль подвергается критике за игнорирование пожара на своей территории и отправку средств пожаротушения в другие страны, такие как Греция и Турция. Правительство ответило в среду, что пожары предсказать труднее, чем когда-либо.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: «Природные процессы, вызванные изменением климата, к сожалению, настолько сильны, что мы переживаем беспрецедентные пожары».

Лесные пожары, ежегодно возникающие в тропиках северной Сибири, в последние годы усилились из-за необычно высоких температур в этом регионе.

Пожарные, пытающиеся бороться с пожарами, должны бороться с жарой, мухами, комарами и болотами, в то время как сильный ветер, дующий с огнем, делает их задачу еще более сложной.

tj / msh (Рейтер, AP)