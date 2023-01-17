Россия отправила капсулу для спасения экипажа Международной космической станции после падения метеорита

Российское космическое агентство объявило в среду, что отправит спасательную капсулу для эвакуации экипажа Международной космической станции после того, как метеорит повредил космический корабль, который должен был вернуться на Землю.

«Запуск корабля «Союз МС-23» начнется 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме», — сообщили в «Роскосмосе».

Российское космическое агентство «Роскосмос» сообщило в среду, что космический корабль МС-22, который первоначально должен был доставить на Землю российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петлина и астронавта НАСА Фрэнка Рубио, был поврежден в результате падения небольшого метеорита.

Астронавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин прибыли на Международную космическую станцию ​​вместе с астронавтом НАСА Фрэнком Рубио на борту корабля «Союз МС-22» в сентябре 2022 года. Их возвращение на Землю на корабле «МС-22» должно было состояться в марте 2023 года.

А вот МС-22 Она столкнулась с утечкой и падением давления в системе охлаждения. 15 декабря, что привело к перегреву капсулы и отмене выхода Прокопьева-Петлина в открытый космос в последнюю минуту.