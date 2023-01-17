Россия отправила капсулу для спасения экипажа Международной космической станции после падения метеорита

Российское космическое агентство объявило в среду, что отправит спасательную капсулу для эвакуации экипажа Международной космической станции после того, как метеорит повредил космический корабль, который должен был вернуться на Землю.
«Запуск корабля «Союз МС-23» начнется 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме», — сообщили в «Роскосмосе».
Российское космическое агентство «Роскосмос» сообщило в среду, что космический корабль МС-22, который первоначально должен был доставить на Землю российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петлина и астронавта НАСА Фрэнка Рубио, был поврежден в результате падения небольшого метеорита.
Астронавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин прибыли на Международную космическую станцию вместе с астронавтом НАСА Фрэнком Рубио на борту корабля «Союз МС-22» в сентябре 2022 года. Их возвращение на Землю на корабле «МС-22» должно было состояться в марте 2023 года.
А вот МС-22 Она столкнулась с утечкой и падением давления в системе охлаждения. 15 декабря, что привело к перегреву капсулы и отмене выхода Прокопьева-Петлина в открытый космос в последнюю минуту.
«Эксперты пришли к выводу, что самолет «Союз МС-22» должен спуститься на землю без экипажа», — заявил в видеообращении глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Он не уточнил, когда космическое агентство планирует вернуть МС-22 на Землю.
Не уточнив даты, Борисов сообщил, что путешествие Прокопьева, Петлина и Рубио продлено, и они вернутся на Землю на борту МС-23.
Глава Роскосмоса заявил, что эксперименты подтвердили, что утечка МС-22 произошла из-за небольшого метеорита.
«Отверстие меньше миллиметра в диаметре», — сказал Борисов.
Россия и Соединенные Штаты продолжали свое редкое сотрудничество в космосе, даже несмотря на рост напряженности из-за вторжения Москвы в Украину.
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