Россия отправит на МКС «спасательный» корабль после утечки

Россия готовится к «спасательной» миссии после А Утечка охлаждающей жидкости на корабле «Союз». состыковался с Международной космической станцией. НАСА заявило в Брифинг Российское агентство «Роскосмос» отправит на станцию ​​пустой «Союз» 20 февраля взамен поврежденного космического корабля. Автомобиль изначально должен был быть выпущен в марте.

Ожидается, что дырявая капсула вернется на Землю без экипажа где-то в марте. Он по-прежнему будет проводить испытания и другие поставки. Космонавты Дмитрий Петлин и Сергей Прокопьев, а также астронавт НАСА Франк Рубио теперь останутся на орбите на несколько месяцев дольше, чем вылетели в марте, как и планировалось.

Пострадавший автомобиль начал распылять частицы 14 декабря. Команда МКС быстро заметила, что виноват внешний контур охлаждения радиатора, и позже исследователи установили, что в радиатор попал микрометеор. Роскосмос быстро решил, что «Союз» слишком опасен для нормального возвращения экипажа. При входе в атмосферу температура поднялась выше 100 градусов по Фаренгейту, что угрожало как пассажирам, так и компьютерам. Фиксация в космосе была бы нецелесообразна, потому что процедура была бы очень сложной, согласно Для агентства Сергей Крикалев.

Экипаж Международной космической станции все еще готов использовать разбитый «Союз» для экстренной эвакуации. Однако это не идеально, поскольку трое из семи человек на борту Международной космической станции, скорее всего, пойдут на большой риск, чтобы вернуться домой. Капсула SpaceX Crew Dragon также пристыковывается, но обычно она принимает только четырех пассажиров. Ведутся переговоры со SpaceX о том, сможет ли пассажир «Союза» при необходимости полететь на борту Crew Dragon, заявил на пресс-конференции Джоэл Монтальбано, глава программы Международной космической станции в НАСА.

Отношения между НАСА и Роскомос обострились после вторжения России в Украину. Прошлым летом Россия заявила, что Покиньте Международную космическую станцию После 2024 года работать над космической станцииИ так было в Соединенных Штатах Готовьтесь к возможному выводу русских с 2021 года. Однако утечка капсулы фактически вынудила их тесно сотрудничать, хотя бы на короткое время.