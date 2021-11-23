Россия отправляет атомные ледоколы для спасения как минимум 18 судов, застрявших в Арктике

По меньшей мере 18 грузовых судов со всего мира застряли во льдах после попытки пересечь Северный морской путь вдоль арктического побережья России.

Расчеты различаются в зависимости от количества кораблей, нуждающихся в помощи, но в зависимости от Barents Observer, Шесть судов вышли на мель у северного побережья Чукотки, удаленного района у Берингова пролива, а еще 15 оказались на мели в Восточно-Сибирском море, в том числе несколько балкеров и один нефтяной танкер.

Знанияроссийское деловое издание сообщило, что не менее 18 судов оказались на мели.

На этой фотографии, сделанной 5 июля 2021 года, запечатлены рабочие на крыше российского атомного ледокола «Сибирь» во время строительства на Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Агентство Франс Пресс

В последние годы Северный морской путь стал более проходимым, поскольку повышение глобальной температуры приводит к образованию более тонкого льда, по которому могут проходить грузовые суда.

Но в этом году дорога, похоже, замерзла раньше, чем ожидалось. Некоторые корабли сели на мель с начала ноября.

Прогноз погоды не был точным, сказал Алексей Лихачев, генеральный директор Росатома, владеющего флотом атомных ледоколов.

Судоходные компании, которые переходят дорогу, обычно заказывают ледоколы для сопровождения, если они ожидают особенно плохой погоды.

На прошлой неделе российский ледокол Новороссийск Он начал свой путь через замерзшее Чукотское море, чтобы помочь выброшенным на мель кораблям. По заявлению Выборгского судостроительного завода, построившего корабль, судно способно пробивать гусеницу сквозь лед толщиной 1,5 метра.

Дата обновления: 23 ноября 2021 г., 8:56