Россия отправляет войска воевать на Украину после нескольких дней учений

В течение двух недель после прихода в армию Иван был в авангарде наступления России на востоке Украины и участвовал в атаках на украинские позиции. 31-летний Иван, имя которого не может быть названо в целях его безопасности, сказал, что тренировался пять дней и бросился в бой, прежде чем его перевели в Украину. «В нашей роте был солдат, который не знал, как работает автомат. Вот я и научил мальчика разбирать и собирать автомат. Я не хочу быть рядом с ним в бою. Как ты можешь так драться?», — сказал он The Moscow Times. По мере того, как война в Украине приближается к шестому месяцу, в российских вооруженных силах все чаще встречается минимальная подготовка новобранцев. По мнению военных аналитиков и правозащитников, из-за недостатка знаний солдатам не хватает боевых навыков, необходимых для выживания на поле боя. «Одна неделя [of training] Ничего — для солдата это прямая дорога в госпиталь или в мешок для трупов», — заявил The Moscow Times независимый военный аналитик Павел Лузин. По данным Минобороны России Веб-сайт, четыре недели общевойсковой подготовки по программе «выживания» являются «обязательными» для всех, кто подписывает контракт с российскими военными. Программа занимает в общей сложности 240 часов и включает в себя обучение стрельбе, метанию гранат и военной тактике.

Призыв в русскую армию.

Александр Авилов/Московское агентство новостей



Однако в разгар войны на Украине, по словам Сергея Кривенко, директора правозащитной группы «Гражданин», стандарты обучения не соблюдаются. Армия. Закон. Оказывает юридическую помощь российским солдатам. «Ко мне постоянно обращались родители, чьи дети записались [military] Контракт был выполнен через неделю в Украине», — сказал Кривенко The Moscow Times. READ Подробности и скриншоты Eurotruck Simulator 2 Heart of Russia В апреле Иван подписал трехмесячный контракт с Министерством обороны. «Когда началась спецоперация, хотя на самом деле это была война, я воспринял это как личную трагедию», — сказал Иван. «Я сказал себе, что хочу поехать туда, и никто меня не остановит. Я патриот». Вскоре его перевели на военную базу в российский город Белгород, недалеко от границы с Украиной. Через две недели он оказался в лидерах. «После всех медицинских анализов меня спросили, готова ли я отправиться на военную базу послезавтра. Нас тренировали пять дней, мы ждали еще пять дней силового цикла, а потом поехали. [combat] должности», — сказал он в телефонном интервью. В течение пяти дней Иван и другие солдаты ждали отправки в Украину, проходили неформальную подготовку.

Российские солдаты в поезде на Украине.

Пресс-служба Минобороны России / ТАСС



«Конечно, этого недостаточно», — сказал он. В последние недели в российских СМИ появились аналогичные сообщения о новобранцах, прошедших минимальную подготовку. «Я был потрясен. «Некоторые никогда толком не держали в руках автомат, никогда не видели настоящих танков, а через день-два уйдут на передовую», — заявил в прошлом месяце анонимный солдат. Интервью С Русской службой Би-би-си. 24-летний Евгений Суберин были убиты Независимое информационное агентство «Медиазона» сообщило в прошлом месяце, через четыре дня после того, как он был переведен на Белгородскую военную базу в Харьковской области Украины по трехмесячному контракту с российскими военными. «Тренировок не было, — рассказала «Медиазоне» его мать Нина Субарина. «Пришли, получили форму и автомат — все, вперед». Хотя большинство российских мужчин прошли по крайней мере один год обязательной военной службы в российских вооруженных силах, обучение считается необходимым для обновления и обновления их навыков, которые могут устареть на годы. READ Внимание Путина к дедолларизации угрожает золотовалютным резервам России в долларах США По российскому законодательству призывники не могут быть отправлены в бой, если они не прошли как минимум четырехмесячную подготовку. По мнению эксперта Лузина, такая же логика применима и к тем, кто заключает контракты с военными для поездки в Украину. По словам Ивана, эти пять дней обучения были «напряженными». Ко всем игрокам относились одинаково во время тренировок, независимо от опыта. В то время как у некоторых есть боевой опыт, включая военные кампании России в Сирии и Северокавказской республике Чечня, большинство никогда раньше не были в зоне боевых действий.

Уничтоженная российская военная техника в Украине.

Armyinform.com.ua



«Мы находились на полигоне с 10 до 19 часов. Отрабатывали боевые навыки, захват и штурм зданий, тотальную самооборону, работу в боевых расчетах, полевой медицины, эвакуацию и лечение раненых бойцов. требуется для вашей должности — пулеметчик, гранатометчик и так далее, — сказал Иван. Хотя таких базовых инструкций может быть достаточно, чтобы позволить солдатам выполнять простые задачи в бою, военные эксперты заявили The Moscow Times, что военная подготовка должна быть гораздо шире. «В плане координации и сотрудничества с командой нужно многому научиться. И это требует очень много времени», — сказал Сэмюэл Крэнни-Эванс, военный аналитик лондонского аналитического центра Royal United Services Institute. По мнению экспертов, высокие показатели потерь означают, что российские военные могут терять сплоченность, а недостатки в обучении усугубляют проблему. По словам Тары Массикот, старшего научного сотрудника американского аналитического центра RAND и бывшего старшего аналитика Пентагона, военные начали смешивать солдат из разных родов войск. «Солдаты не знают командиров, они не знают, где находится их подразделение, потому что они сражаются в полевых условиях», — сказал он Moscow Times. READ Забор. Две 118 машины скорой помощи вернулись с января 24 часа в сутки - Ravenna24ore.it Также не хватает специалистов. [in the Russian army]. Это означает, что если какое-то оборудование сломается, то они не смогут его починить», — добавил он.

Российский военнослужащий скрылся с этого украинского БПЛА и вернулся в свою часть под обстрелом украинской артиллерии. https://t.co/tgeYiIneFk pic.twitter.com/DVttW9XT75 — Роб Ли (@RALEe85) 7 апреля 2022 г.