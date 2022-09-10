Украинские силы достигли западной окраины Кубянска и продвинулись на юг в сторону Иссяма, продвинувшись на 50 километров (31 милю) вглубь удерживаемой Россией территории с начала этой недели.

Молниеносное наступление подготовило почву для столкновения в двух ключевых областях, которые обе стороны считают стратегически важными. Россия Теперь он использует Кубянский как железнодорожный узел для пополнения запасов своих сил, а Иссиум — как стартовую площадку для атак на юг в Донецкой области.

На видеозаписи, снятой российским военным журналистом Евгением Подупным, видно, как российские вертолеты прибывают в этот район и сбрасывают как минимум одну бронемашину.

Поддубный заявил, что российский военный штаб будет использовать вертолеты Ми-26 для усиления как личного состава, так и частей бронетехники в Харькове, а также передислоцирует резервные части как в Кубянск, так и в Исюм.

«Вертолеты выходят на контакт со всеми площадками для приземления… подкрепление поможет предотвратить дальнейшее продвижение киевского режима», — сказал Подубный. В более позднем заявлении он сообщил, что Кубянск подвергся артиллерийскому обстрелу украинских вооруженных сил и что мост через городскую реку Осцил сильно поврежден. «Наши резервы идут на передовую», — сказал Подупный. «Оборона Кубянска продолжается». Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что его войска «освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области». «Операции по проверке и охране территории в некоторых селах области продолжаются, мы постепенно берем под контроль новые населенные пункты — везде возвращаем украинский флаг, обеспечивая безопасность всех наших людей», — заявил Зеленский в своем ежедневном обращении. Сцены разрушения Сообщалось о сценах разрушений, когда наступающие украинские войска возвращали районы, находящиеся под контролем России. READ Пока Турция и Россия заключают сделки в Сирии, курды готовятся к нападению Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации, сообщил, что посетил недавно освобожденные районы, где русские «оставили разрушенную инфраструктуру и дома, много трофеев и груды мусора», и разместил фотографии с места событий в Telegram. «Люди без преувеличения встречали наших футболистов со слезами на глазах, — сказал Синихубов. «Жителям, конечно, нужна помощь. В большинстве сел нет ни электричества, ни газа. В дальнейшем мы их восстановим и привезем гуманитарную помощь». Освобожденный глава деревни сказал, что его задержали по подозрению в сотрудничестве с оккупационными российскими войсками, и предупредил других коллаборационистов, что «ни один предатель не избежит ответственности». Низкий моральный дух Украина заявляет, что некоторые российские войска в настоящее время выводятся из-за «значительных потерь», которые они понесли. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что в пятницу убыло не менее 15 человек. Солдаты сбросили форму и надели гражданскую одежду, пытаясь слиться с толпой, пытаясь вернуться к российской границе. На прошлой неделе произошло самое масштабное наземное наступление украинцев со времен России. начал свое вторжение Видео с геолокацией и спутниковые снимки CNN показывают, что авантюристы совершили серию атак на командные пункты, склады боеприпасов и запасы топлива. По словам высокопоставленного представителя США, украинские силы добились определенных успехов в нападении на российские пути снабжения с целью отрезать и изолировать российские войска к западу от Днепра.