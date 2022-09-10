Россия отправляет в Харьков подкрепление по мере продвижения украинцев

Украинские силы достигли западной окраины Кобянска, а также нанесли удар на юг в направлении Изюма, продвинувшись более чем на 50 км (31 милю) вглубь территории, контролируемой Россией с начала этой недели.

Молниеносное наступление подготовило почву для надвигающейся конфронтации вокруг двух ключевых областей, которые обе стороны считают стратегически важными. Россия В настоящее время она использует Купянск в качестве железнодорожного узла для пополнения запасов своих сил, а Изюм — в качестве стартовой площадки для наступления дальше на юг в Донецкой области.

На видео, снятом российским военным журналистом Евгением Поддубным, видно, как российские вертолеты прибывают в этот район и как минимум один разгружает бронемашину.

Поддубный сообщил, что российский военный штаб использует вертолеты Ми-26 для усиления частей в Харькове живой силой и бронетехникой, а также перебрасывает резервные силы в Купянск и Изюм.

«Вертолеты приземляются в точках высадки вдоль линии соприкосновения… Подкрепления помогут остановить дальнейшее продвижение киевского режима», — сказал Поддубный. В более позднем отчете он сообщил, что Кобянск подвергся артиллерийскому обстрелу украинских вооруженных сил и что мост через реку Оскилл в городе сильно поврежден. «Наши резервы выходят на передовую», — сказал Поддубный. Оборона Кобянска продолжается. С другой стороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что его силы «освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области». «Продолжаются мероприятия по проверке и закреплению земель в некоторых селах области, постепенно берем под контроль новые населенные пункты — возвращаем украинский флаг и везде защищаем всех наших людей», — сказал Зеленский в своем ежедневном выступлении. сцены разрушения Наступающие украинские силы сообщили о сценах разрушений во время восстановления территорий из-под контроля России. READ Вышел всемирно известный фотограф "Фотограф дикой природы 2021 года". Глава Военной администрации Харьковской области Олег Синихопов рассказал, что объехал недавно освобожденные районы, где «россияне оставили инфраструктуру, разрушенные дома, много трофеев и груды мусора», и выложил фотографии с места происшествия в Telegram. «Люди без преувеличения встречали наших бойцов со слезами на глазах, — сказал Синихопов. «Жителям, конечно, нужна помощь. В большинстве сел нет ни электричества, ни газа. В ближайшее время мы их восстановим и окажем гуманитарную помощь». Он сообщил, что глава одного из освобожденных сел был арестован по подозрению в сотрудничестве с оккупационными российскими войсками, и предупредил всех других коллаборационистов, что «ни один предатель не уйдет от ответственности». низкий моральный дух Украина заявляет, что часть российских военнослужащих в настоящее время дезертирует из-за «значительных потерь», которые они понесли. Генштаб ВСУ сообщил в пятницу, что произошло не менее 15 дезертирств. Она добавила, что солдаты сбрасывали форму и переодевались в гражданскую одежду, пытаясь слиться с толпой, пытаясь вернуться на российскую территорию. На прошлой неделе произошло самое масштабное наземное наступление украинцев со времен России. начать свое вторжение Видео и спутниковые снимки, геолоцированные CNN, показывают, что эти события включали продолжающиеся атаки на командные пункты, склады боеприпасов и запасы топлива вдали от линии фронта. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что украинские силы добились определенных успехов в нападении на российские линии снабжения с целью перерезать и изолировать российские войска к западу от Днепра.