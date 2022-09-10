Россия отправляет в Харьков подкрепление по мере продвижения украинцев

Украинские силы достигли западной окраины Кобянска, а также нанесли удар на юг в направлении Изюма, продвинувшись более чем на 50 км (31 милю) вглубь территории, контролируемой Россией с начала этой недели.
На видео, снятом российским военным журналистом Евгением Поддубным, видно, как российские вертолеты прибывают в этот район и как минимум один разгружает бронемашину.
Поддубный сообщил, что российский военный штаб использует вертолеты Ми-26 для усиления частей в Харькове живой силой и бронетехникой, а также перебрасывает резервные силы в Купянск и Изюм.
«Вертолеты приземляются в точках высадки вдоль линии соприкосновения… Подкрепления помогут остановить дальнейшее продвижение киевского режима», — сказал Поддубный.
В более позднем отчете он сообщил, что Кобянск подвергся артиллерийскому обстрелу украинских вооруженных сил и что мост через реку Оскилл в городе сильно поврежден.
«Наши резервы выходят на передовую», — сказал Поддубный. Оборона Кобянска продолжается.
С другой стороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что его силы «освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области».
«Продолжаются мероприятия по проверке и закреплению земель в некоторых селах области, постепенно берем под контроль новые населенные пункты — возвращаем украинский флаг и везде защищаем всех наших людей», — сказал Зеленский в своем ежедневном выступлении.
сцены разрушения
Наступающие украинские силы сообщили о сценах разрушений во время восстановления территорий из-под контроля России.
Глава Военной администрации Харьковской области Олег Синихопов рассказал, что объехал недавно освобожденные районы, где «россияне оставили инфраструктуру, разрушенные дома, много трофеев и груды мусора», и выложил фотографии с места происшествия в Telegram.
«Люди без преувеличения встречали наших бойцов со слезами на глазах, — сказал Синихопов.
«Жителям, конечно, нужна помощь. В большинстве сел нет ни электричества, ни газа. В ближайшее время мы их восстановим и окажем гуманитарную помощь».
Он сообщил, что глава одного из освобожденных сел был арестован по подозрению в сотрудничестве с оккупационными российскими войсками, и предупредил всех других коллаборационистов, что «ни один предатель не уйдет от ответственности».
низкий моральный дух
Украина заявляет, что часть российских военнослужащих в настоящее время дезертирует из-за «значительных потерь», которые они понесли.
Генштаб ВСУ сообщил в пятницу, что произошло не менее 15 дезертирств.
Она добавила, что солдаты сбрасывали форму и переодевались в гражданскую одежду, пытаясь слиться с толпой, пытаясь вернуться на российскую территорию.
Видео и спутниковые снимки, геолоцированные CNN, показывают, что эти события включали продолжающиеся атаки на командные пункты, склады боеприпасов и запасы топлива вдали от линии фронта.
Высокопоставленный американский чиновник заявил, что украинские силы добились определенных успехов в нападении на российские линии снабжения с целью перерезать и изолировать российские войска к западу от Днепра.
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