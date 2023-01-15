Россия отправляет космический корабль на космическую станцию, чтобы доставить экипаж домой

Россия заявила в среду, что отправит пустой космический корабль на Международную космическую станцию ​​в следующем месяце, чтобы доставить домой трех астронавтов, чей запланированный возвращаемый корабль был поврежден в результате падения небольшого метеорита.

Роскосмос, российское космическое агентство, сделал это заявление после проверки летной годности капсулы экипажа «Союз МС-22» на космической станции, в результате которой в декабре произошла утечка охлаждающей жидкости.

20 февраля к станции будет отправлен автоматический космический корабль «Союз» МС-23, который вернет на Землю российских космонавтов Дмитрия Петлина и Сергея Прокопьева и астронавта НАСА Фрэнка Рубио, сообщили представители Роскосмоса и НАСА на совместной пресс-конференции.

«Мы не называем это спасением корабля «Союз», — сказал Джоэл Монтальбано, руководитель программы космической станции в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне. «Я называю это альтернативой Союзу.

«На данный момент экипаж благополучно находится на борту космической станции», — добавил он.

МС-22 Петлин, Прокопьев и Рубио прилетели на космическую станцию ​​в сентябре. Они должны были вернуться домой на том же космическом корабле в середине марта.

Но 14 декабря из МС-22 началась утечка охлаждающей жидкости после того, как в него врезался, по словам американских и российских космических чиновников, небольшой метеорит.

«Все указывает на небольшой метеорит», — сказал Монтальбано.

«Существующая теория состоит в том, что это повреждение было вызвано частицей диаметром около 1 миллиметра», — сказал Сергей Крикалев, исполнительный директор программ пилотируемых космических полетов Роскосмоса.

Крикалев сказал, что решение использовать МС-23 для переброски экипажа домой было принято из-за опасений по поводу высоких температур на МС-22 при входе в атмосферу.

«Основной проблемой нынешней посадки «Союза» с экипажем будут тепловые условия, потому что мы потеряли способность отводить тепло», — сказал он. «У нас на «Союзе» могут быть высокие температуры в отсеке оборудования и в кабине экипажа».

Монтальбано сказал, что с официальными лицами SpaceX также ведутся переговоры о возможности возвращения одного или нескольких членов экипажа на борт капсулы SpaceX Crew Dragon, которая в настоящее время пристыкована к космической станции.

Четыре астронавта были доставлены на станцию ​​​​ракетой SpaceX в октябре для миссии, которая, как ожидается, продлится около шести месяцев.

«Мы можем безопасно обеспечить безопасность членов экипажа в том месте, где груз обычно возвращается на борт Dragon», — сказал Монтальбано.

И подчеркнул, что «все это на экстренный случай, только если нам придется эвакуировать Международную космическую станцию». «Это не номинальный план или что-то в этом роде».

Крикалев сказал, что МС-22 вернется на Землю после того, как два космонавта НАСА и космонавты отправятся на борту МС-23. По его словам, это вернет оборудование и эксперименты, которые не «чувствительны к температуре».

Первоначально планировалось, что «Союз МС-23» доставит российских космонавтов НАСА Олега Кононенко, Николая Чабба и Лорел О’Хара на космическую станцию ​​16 марта.

Космос был редким местом для сотрудничества между Москвой и Вашингтоном с начала нападения России на Украину и последующих санкций Запада против России.

Космическая станция была запущена в 1998 году во время расширения сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией после космической гонки времен холодной войны.

Россия использует старые, но надежные капсулы «Союз» для доставки астронавтов в космос с 1960-х годов.