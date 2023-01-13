Россия отправляет спасательную миссию на космическую станцию

Пустой космический корабль «Союз» будет отправлен на Международную космическую станцию ​​в следующем месяце, чтобы доставить домой двух российских космонавтов и американского астронавта, чья машина была повреждена ударом метеорита.



Россия объявила в среду, что отправит пустой космический корабль на Международную космическую станцию ​​(МКС) в следующем месяце, чтобы вернуть трех астронавтов, чей запланированный корабль был поврежден в результате падения небольшого метеорита.





Об этом сообщило российское космическое агентство «Роскосмос» после изучения летных качеств корабля «Союз МС-22». экипаж В декабре капсула, пристыкованная к Международной космической станции, вызвала утечку охлаждающей жидкости из радиатора.

20 февраля на Международную космическую станцию ​​будет отправлен автоматический космический корабль «Союз» МС-23, который доставит на Землю российских космонавтов Дмитрия Петлина и Сергея Прокопьева, а также астронавта НАСА Фрэнка Рубио, сообщили представители Роскосмоса и НАСА на совместной пресс-конференции.

«Мы не называем это спасением корабля «Союз», — сказал Джоэл Монтальбано, руководитель программы Международной космической станции в Космическом центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. «Я называю это альтернативой Союзу.

«Экипаж благополучно находится на борту космической станции».

МС-22 Петелина, Прокопьева и Рубио вылетел на Международную космическую станцию ​​в сентябре после взлета с российского космодрома Байконур в Казахстане.

Они должны были вернуться домой на том же космическом корабле в марте, но теперь их пребывание на Международной космической станции будет продлено еще на несколько месяцев.

«Возможно, мне придется найти больше Мороженое Чтобы вознаградить их, пошутил Монтальбано.

У МС-22 началась утечка охлаждающей жидкости 14 декабря — незадолго до того, как российские космонавты начали выход в открытый космос — после того, как они подверглись воздействию того, что, по мнению американских и российских космических чиновников, было небольшим космическим камнем.

«Все указывает на микрометеор», — сказал Монтальбано. космический мусорили техническая проблема.

«Существующая версия состоит в том, что это повреждение было вызвано небольшой частицей диаметром около одного миллиметра», — сказал исполнительный директор Роскосмоса по программам пилотируемых космических полетов Сергей Крикалев.

МС-23 должен был доставить российских космонавтов НАСА Олега Кононенко, Николая Чабба и Лорел О’Хара на Международную космическую станцию ​​16 марта.

Информация о российском космическом корабле «Союз».



Экипаж SpaceX Дракон

Крикалев сказал, что решение использовать МС-23 для переброски существующего экипажа домой было принято из-за опасений по поводу возможных высоких температур поврежденного МС-22 при входе в атмосферу Земли.

Он сказал, что его все еще можно использовать «в чрезвычайной ситуации».

Другой аварийный сценарий связан с использованием капсулы SpaceX Crew Dragon, которая в настоящее время пристыкована к Международной космической станции после того, как четыре астронавта были доставлены на нее. космическая станция в октябре на шестимесячное задание.

Монтальбано сказал, что ведутся переговоры со SpaceX об использовании капсулы Crew Dragon для доставки других астронавтов домой на Международную космическую станцию.

«Мы можем обеспечить Члены экипажа В районе, куда груз обычно возвращается на «Драконе», — сказал Монтальбано.

«Все это только на крайний случай, если нам придется эвакуировать Международную космическую станцию», — подчеркнул представитель НАСА. «Это не номинальный план или что-то в этом роде».

По словам Крикалева, МС-22 без экипажа вернется на Землю, вероятно, в марте, после прибытия на замену корабля.

По его словам, это вернет оборудование и эксперименты, которые не «чувствительны к температуре».

Когда первоначальный экипаж MS-23 прибывает на Международную космическую станцию, добавил Монтальбано, работа все еще продолжается.

Космос был редким местом для сотрудничества между Москвой и Вашингтоном с начала нападения России на Украину и последующих санкций Запада против России.

Международная космическая станция была запущена в 1998 году во время расширения сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией после «космической гонки» времен холодной войны.

Россия использует старые, но надежные капсулы «Союз» для перевозки своих космонавтов. Пустота С шестидесятых годов.

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