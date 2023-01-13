Россия отправляет спасательную миссию на космическую станцию

Россия объявила в среду, что отправит пустой космический корабль на Международную космическую станцию (МКС) в следующем месяце, чтобы вернуть трех астронавтов, чей запланированный корабль был поврежден в результате падения небольшого метеорита.
Об этом сообщило российское космическое агентство «Роскосмос» после изучения летных качеств корабля «Союз МС-22». экипаж В декабре капсула, пристыкованная к Международной космической станции, вызвала утечку охлаждающей жидкости из радиатора.
20 февраля на Международную космическую станцию будет отправлен автоматический космический корабль «Союз» МС-23, который доставит на Землю российских космонавтов Дмитрия Петлина и Сергея Прокопьева, а также астронавта НАСА Фрэнка Рубио, сообщили представители Роскосмоса и НАСА на совместной пресс-конференции.
«Мы не называем это спасением корабля «Союз», — сказал Джоэл Монтальбано, руководитель программы Международной космической станции в Космическом центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. «Я называю это альтернативой Союзу.
«Экипаж благополучно находится на борту космической станции».
МС-22 Петелина, Прокопьева и Рубио вылетел на Международную космическую станцию в сентябре после взлета с российского космодрома Байконур в Казахстане.
Они должны были вернуться домой на том же космическом корабле в марте, но теперь их пребывание на Международной космической станции будет продлено еще на несколько месяцев.
«Возможно, мне придется найти больше Мороженое Чтобы вознаградить их, пошутил Монтальбано.
У МС-22 началась утечка охлаждающей жидкости 14 декабря — незадолго до того, как российские космонавты начали выход в открытый космос — после того, как они подверглись воздействию того, что, по мнению американских и российских космических чиновников, было небольшим космическим камнем.
«Все указывает на микрометеор», — сказал Монтальбано. космический мусорили техническая проблема.
«Существующая версия состоит в том, что это повреждение было вызвано небольшой частицей диаметром около одного миллиметра», — сказал исполнительный директор Роскосмоса по программам пилотируемых космических полетов Сергей Крикалев.
МС-23 должен был доставить российских космонавтов НАСА Олега Кононенко, Николая Чабба и Лорел О’Хара на Международную космическую станцию 16 марта.
Экипаж SpaceX Дракон
Крикалев сказал, что решение использовать МС-23 для переброски существующего экипажа домой было принято из-за опасений по поводу возможных высоких температур поврежденного МС-22 при входе в атмосферу Земли.
Он сказал, что его все еще можно использовать «в чрезвычайной ситуации».
Другой аварийный сценарий связан с использованием капсулы SpaceX Crew Dragon, которая в настоящее время пристыкована к Международной космической станции после того, как четыре астронавта были доставлены на нее. космическая станция в октябре на шестимесячное задание.
Монтальбано сказал, что ведутся переговоры со SpaceX об использовании капсулы Crew Dragon для доставки других астронавтов домой на Международную космическую станцию.
«Мы можем обеспечить Члены экипажа В районе, куда груз обычно возвращается на «Драконе», — сказал Монтальбано.
«Все это только на крайний случай, если нам придется эвакуировать Международную космическую станцию», — подчеркнул представитель НАСА. «Это не номинальный план или что-то в этом роде».
По словам Крикалева, МС-22 без экипажа вернется на Землю, вероятно, в марте, после прибытия на замену корабля.
По его словам, это вернет оборудование и эксперименты, которые не «чувствительны к температуре».
Когда первоначальный экипаж MS-23 прибывает на Международную космическую станцию, добавил Монтальбано, работа все еще продолжается.
Космос был редким местом для сотрудничества между Москвой и Вашингтоном с начала нападения России на Украину и последующих санкций Запада против России.
Международная космическая станция была запущена в 1998 году во время расширения сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией после «космической гонки» времен холодной войны.
Россия использует старые, но надежные капсулы «Союз» для перевозки своих космонавтов. Пустота С шестидесятых годов.
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цитата: Россия отправляет спасательную миссию на космическую станцию (2023 г., 12 января). Получено 13 января 2023 г. с https://phys.org/news/2023-01-russia-mission-space-station.html.
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