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Россия отправляет С-300 домой из Сирии на фоне вторжения в Украину, показывают спутниковые снимки

27 августа, 2022
Vsevolod Egorov

Израильское агентство спутниковой разведки сообщило в пятницу, что Россия направила в Сирию передовую систему ПВО С-300 в связи с вторжением в Украину.

ImageSat International (ISI) опубликовала снимки системы С-300, расположенной недалеко от города Масиаф на северо-западе Сирии, сделанные в последние недели. Был в этом районе много лет.

Радар системы был перевезен на российскую авиабазу Хмеймим на западе Сирии, а батарея С-300 доставлена ​​в порт Тартус, где ее погрузили на российский корабль, направляющийся в порт Новороссийск на Черном море, сообщила ISI.

Ожидается, что судно пришвартуется в российском портовом городе в пятницу, сообщила компания.

По оценкам ISI, батарея была переброшена обратно в Россию, чтобы укрепить ее средства ПВО, которые, как сообщается, были повреждены в боях на Украине, куда Москва вторглась в феврале.

В мае российские силы открыли огонь по израильским самолетам, используя передовую систему, после того, как израильские ВВС нанесли удар по целям в районе Масиафа.

На этой фотографии, опубликованной ImageSat International 27 августа 2022 года, изображена российская батарея С-300 в порту Тартус в Сирии. (ИмиджСат Интернэшнл)

Об этом инциденте впервые сообщил Channel 13 News через неделю после забастовки 13 мая.Позднее в июле это подтвердил министр обороны Ганц. «Это был разовый инцидент», — сказал Ганц.

Инцидент отмечен Первое применение С-300 против ВВС над Сирией.

Сирийские батареи С-300 эксплуатируются российскими военными и не могут быть запущены без их разрешения. Это вызывает беспокойство у Израиля, который нанес сотни авиаударов по территории Сирии во время гражданской войны в стране и с тех пор, как утверждается, направляет корабли с оружием на поддерживаемую Ираном террористическую группировку «Хизбалла» в Ливане и на другие базы, связанные с Ираном.

На этом графике, опубликованном ImageSat International 27 августа 2022 года, показано, где в последние недели была выведена из строя российская система С-300 возле Масиафа на северо-западе Сирии. (ИмиджСат Интернэшнл)

Сообщается, что после майского инцидента Израиль нанес несколько авиаударов по Сирии, последний раз в четверг, случайно вблизи Масиафа.

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Считается, что район Масиаф используется в качестве базы иранскими силами и проиранскими ополченцами и в последние годы неоднократно подвергался нападениям, приписываемым Израилю. Спутниковые снимки, сделанные после майского удара, показали, что подземный объект полностью разрушен.

Израиль не согласен с Россией из-за ее поддержки Украины во время ее вторжения, и в то же время стремится сохранить свободу передвижения в небе над Сирией, которое находится под жестким контролем Москвы.

В последние годы Израиль и Россия установили так называемую горячую линию по урегулированию конфликтов в Сирии, чтобы избежать случайного столкновения и захвата какой-либо из сторон.

В 2018 году Россия бесплатно предоставила сирийским военным современную систему ПВО С-300, передав режиму Асада три дивизиона с восемью ракетами в каждом, несмотря на решительные возражения Израиля и США.

Россия доставила в Сирию системы С-300 после того, как сирийские войска сбили российский самолет-разведчик в ответ на израильскую атаку на сирийское воздушное пространство. Россия обвинила Израиль в инциденте, в результате которого погибли 15 российских военнослужащих.

Скриншот из видео, на котором показана доставка российских ЗРК С-300 в Сирию. (интернет)

Израиль и его союзники в течение многих лет призывали Россию не поставлять системы С-300 Сирии и другим региональным игрокам, утверждая, что это снизит способность Израиля нейтрализовать угрозы, включая «Хизбаллу».

Помимо обеспечения своей ПВО Сирии, Москва также поддерживает сложные системы ПВО С-400 для защиты своих собственных активов в Сирии, но никогда не применяла их против израильских самолетов.

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