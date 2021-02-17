Россия отслеживает чиновников, которые были отстранены от должности за пособничество допинговой лжи

Но Лысенко, похоже, занервничал. В начале сентября он отправил электронное письмо Карамяну, члену правления, которому было поручено следить за обманом и запросить информацию о клинике.

“Здравствуй!” Лысенко написал, по версии следствия переведено. Карамян спросил, может ли он прислать фотографии в клинику, чтобы он знал, как они выглядят?

Через три недели Лысенко в сопровождении Карамяна зашел по адресу, указанному на сайте клиники, и обнаружил, что в адресе нет приложения. Позже следователи подтвердили, что здание, которое там стояло, было снесено в 2017 году, за несколько месяцев до того, как Лысенко заявил, что лечился в нем.

«Выводы расследования о том, что клиники СД не существовало», – говорится в сообщении. (Веб-сайт клиники также был фальшивым; позже следователи подтвердили, что он был заполнен фотографиями как минимум двух не соединенных между собой зданий.) Исследователи также пришли к выводу, что медицинское объяснение первоначальной неудачи Лысенко – приступ аппендицита – «было ложным и подтверждается этим. Документы ». График его поражения на втором месте, автомобильной аварии, тоже ничего не добавил.

Когда его история рухнула и теперь ему предъявлены обвинения в фальсификации улик, Лысенко рассказал своему американскому адвокату Полу Грину о попытках обмануть следователей. Согласно документам, Грин посоветовал Лысенко рассказать AIU правду о заговоре, иначе он откажется от своего дела.

В сообщении говорилось, что Лысенко отказался, и Грин разорвала их отношения. Грин, сославшись на адвокатскую тайну для своего клиента, отказался комментировать свою работу с Лысенко.

В апреле 2019 года во время интервью AIU Лысенко, которого теперь представляет российский юрист, ранее представлявший Российскую федерацию легкой атлетики, попытался придерживаться своей версии. Но в конце концов, когда следователи обнаружили изъяны в аккаунте, Лысенко сломался.