Россия очищает силы Группы Вагнера в Африке?

В последние дни было замечено, что сотни солдат из военизированной организации Вагнера покидают ЦАР, что вызывает вопросы о том, проводит ли Москва чистку группировки после ее повстанческого движения в России в прошлом месяце.

По словам членов НПО и аналитиков, отслеживающих события в Центральноафриканской Республике (ЦАР), на этой неделе более 600 сотрудников группы Вагнера были замечены выходящими из столичного аэропорта Банги.

NBC News получило видео, на котором видно, как на этой неделе десятки оперативников Вагнера, одетых в военную форму, находятся на военной базе в Банги. Собравшись возле взлетно-посадочной полосы, они перебирают сумки и другие вещи, разбросанные на земле вокруг них.

Скриншот из видео, полученного NBC News, показывает десятки оперативников Вагнера в военной форме на военной базе в столице Банги.

Приобретено NBC News

Французская региональная газета Jeune Afrique впервые сообщила об уходе сотен сотрудников Wagner в четверг.

Полеты произошли, когда Кремль попытался восстановить свою власть над организацией после двухнедельного непродолжительного восстания, в ходе которого глава Вагнера Евгений Пригожин открыто бросил вызов президенту России Владимиру Путину и приказал своим войскам, воюющим на Украине, идти на Москву.

Восстание 23-24 июня закончилось после того, как Беларусь выступила посредником в сделке между Вагнером и правительством Путина. Но как российский президент будет управлять обширными военными и коммерческими операциями группы на Ближнем Востоке и в Африке, остается открытым вопросом.

Было неясно, был ли уход вагнеровцев из ЦАР частью плановой ротации войск, масштабным увольнением Москвы, направленным на ограничение влияния Брогожина, или сторонники Вагнера отказались действовать под надзором Министерства обороны России.

Москва, возможно, пытается восстановить контроль над силами Вагнера, но пока рано делать какие-либо твердые выводы, считает Наталья Духан, главный следователь некоммерческой правозащитной группы The Sentry, которая сообщает о коррупции, репрессиях и нарушениях прав человека.

Другие эксперты согласились. «Чистки очень вероятны, потому что сейчас для Путина остро стоит вопрос лояльности», — сказала Алия Ибрахими, старший научный сотрудник Atlantic Councils.

В первые дни после восстания Путин похвалил российских военачальников за подавление восстания Пригожина и за то, что они избежали «гражданской войны». Российские власти совершили обыск в штаб-квартире компании Вагнера в Санкт-Петербурге.

«В последние дни в присутствии Группы Вагнера не произошло никаких изменений», — сказал Феделе Гуанджика, советник президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера. Гуангжика сообщил NBC News, что российские «инструкторы» все еще находятся на земле вместе с лидером организации Виталием Перфильевым.

Он сказал, что мятеж, возглавляемый Пригожиным две недели назад, был «внутренним делом России», добавив, что Центральноафриканская Республика имеет соглашение с Российской Федерацией, а не с группой Вагнера.

Военизированным формированиям не было приказано покинуть страну, отметил Дмитрий Сетти, ведущий представитель Вагнера в стране, который руководит Русским культурным центром, в интервью NBC News: «Я еще не начал собираться. Когда самолет?»

Луи Мадж, директор Хьюман Райтс Вотч по Центральной Африке, сказал, что неясно, столкнулись ли Вагнер с серьезной встряской в ​​​​ЦАР.

«Мы слышим слухи из нескольких источников, в том числе из некоторых в аэропорту, но перемещение сил Вагнера в международный аэропорт Банги Мпоко и из него не является чем-то необычным», — сказал Мадж. Это все еще очень выжидательная ситуация».

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Совет национальной безопасности Белого дома и ЦРУ отказались от комментариев. На прошлой неделе официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что «нет никаких признаков того, что Вагнер отказывается от своего намерения эксплуатировать африканские страны».

Наемники Вагнера впервые прибыли в ЦАР в 2018 году в качестве военных советников, работая вместе с вооруженными силами страны для борьбы с повстанцами, угрожающими правительству. Правительство США и правозащитные группы обвинили Вагнера в совершении злодеяний в Африке и в эксплуатации золотых и алмазных рудников страны. В январе США внесли Вагнера в список транснациональной преступной организации.

Кремль, вероятно, изменит имя Вагнера и исключит некоторых фигур, которые считаются слишком близкими к Пригожину, сказал Колин Кларк, старший научный сотрудник Tinder Center, некоммерческого аналитического центра, занимающегося проблемами глобальной безопасности.

Кларк и другие эксперты заявили, что даже после «ребрендинга» Россия вряд ли откажется от контрактов Вагнера по обеспечению безопасности, операций по дезинформации и горнодобывающих проектов, которые расширили влияние Москвы в Северной Африке и странах Африки к югу от Сахары.

«Услуги, которые Вагнер оказывает русским в Африке, очень важны», — сказал Кларк. «Это не исчезнет. Им это нужно».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в недавнем интервью Russia Today, что революция Пригожина не повлияет на отношения Москвы с «партнерами и друзьями» и что агенты Вагнера останутся в ЦАР, Мали и других африканских странах.

«По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают в ЦАР в качестве инструкторов — и эта работа, конечно, будет продолжена», — сказал Лавров.

В публичных заявлениях после мятежа Путин поблагодарил военных и правоохранительные органы за прекращение мятежа и впервые публично заявил, что правительство профинансировало группу Вагнера, предоставив 86 миллиардов рублей или около 1 миллиарда долларов.

«Хотя «Вагнер» называют частной военной компанией, на самом деле это не совсем частная военная компания. На самом деле это детище российской военной разведки», — сказала Кимберли Мартин, профессор Барнард-колледжа Колумбийского университета.

Эксперты говорят, что признание Путина означает, что у России не будет возможности отрицать ответственность за злоупотребления Вагнера в Африке и других частях мира.

«Эксплуататорская модель бизнеса и безопасности Группы Вагнера, которая включает хищническую экономическую политику и зверства против гражданского населения, теперь приписывается российскому государству», — сказал Брахими из Атлантического совета. Завеса приподнялась, и Путину придется лично взять на себя ответственность за хищничество в Северной Африке и странах Африки к югу от Сахары.